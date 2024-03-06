به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد.
هیأت عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.
بنابر این گزارش در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
یادآور میشود ترازنامه بانکها با اندازه دارایی و بدهی بانک سنجیده میشود و منفی شدن رشد ترازنامه یا وضعیت صورت مالی بانکها علاوه بر آنکه نشان از ضعف عملکرد آنهاست، موجب کاهش سود سهامداران آن بانک نیز میشود.
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