به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی نیوز، دولت کانادا تامین مالی نهاد امدادرسانی به آوارگان فلسطینی «آنروا» را از سر می گیرد.

یک مقام دولتی کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت اوتاوا کمک مالی به نهاد امدادرسانی سازمان ملل به فلسطینیان را بار دیگر از سر می گیرد.

رسانه های کانادا ابتدا اعلام کردند که کانادا بودجه آنروا را بازگردانده و وزیر توسعه بین المللی کانادا روز چهارشنبه این تصمیم را اعلام خواهد کرد. اما این مقام دولتی کانادا گفت که اعلام رسمی این اقدام به تعویق افتاده است.

وزیر خارجه کانادا هم در حال حاضر در خاورمیانه به سر می برد و قصد دارد به اراضی اشغالی سفر کند.

کمیسیون اروپا هم ۴ روز پیش اعلام کرد که تامین مالی آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) را از هفته آینده به میزان ۵۴ میلیون دلار از سر می‌گیرد.

کاهش کمک‌های بین‌المللی به آژانس آنروا پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی برخی کارمندان این آژانس را به مشارکت در حمله هفتم اکتبر سال گذشته میلادی متهم کرد. در پی این اتهامات بی اساس ۱۲ کشور از جمله آمریکا، آلمان، انگلیس و سوئد کمک‌های خود به آنروا را متوقف کردند.

این در حالی است که روزنامه انگلیسی گاردین به تازگی نوشت که رژیم صهیونیستی با گذشت یک ماه از ادعای مشارکت ۱۰ نفر از کارمندان آژانس آنروا در عملیات ۷ اکتبر هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.