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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

روسیه: استانداردهای غرب در قبال غزه دوگانه است 

روسیه: استانداردهای غرب در قبال غزه دوگانه است 

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورهای غربی هم از آتش بس در غزه دم می زنند و هم آنرا به تعویق می اندازند.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل از رویکرد متناقض غرب در قبال مسائل بین المللی از جمله بحران غزه انتقاد کرد.

«آنا اوستیگنیوا» معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که برخورد کشورهای غربی با موضوع غزه برخوردی دوگانه و ریاکارانه است.

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که روسیه هیچ توهمی در مورد نیات واقعی کشورهای غربی ندارد. اما استانداردهای دوگانه آنها با توجه به این واقعیت که همین کشورها تصویب قطعنامه آتش بس در غزه را به تعویق می اندازند، بسیار فاحش به نظر می رسد.

دیپلمات ارشد روسیه یادآور شد: آمریکا بارها از وتوی خود استفاده می کند، زمان را به تعویق می اندازد، از ما می خواهد که منتظر برخی نتایج دیپلماسی مستقیم در میدان باشیم.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز اعلام کرد آمار شهدای فلسطینی در نوار غزه از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی تاکنون به سی هزار و ۹۶۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 6050593

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