به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نظامیان ارتش این رژیم باز هم به منطقه‌های مختلف کرانه باختری یورش بردند.

بر این اساس شهر بیت لحم واقع در کرانه باختری شاهد یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطینیان در برابر این یورش بود.

هلال احمر فلسطین گزارش داد که در جریان این یورش، نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان آتش گشوده‌اند و در نتیجه ۴ فلسطینی به ضربه گلوله این نظامیان زخمی شده‌اند.

همچنین نظامیان صهیونیست به اردوگاه «الدهیشه» در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری نیز یورش بردند و با مقاومت ساکنان منطقه مواجه شدند. در نتیجه درگیری میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و فلسطینیان در این منطقه نیز ۲ فلسطینی ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

در منطقه «السهل» در حومه منطقه «شویکه» در شمال طولکرم واقع در کرانه باختری نیز نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی به سوی کشاورزان فلسطینی تیراندازی کردند.

گفتنی است پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، یورش‌های ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه‌های مختلف کرانه باختری و کشتار و بازداشت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقه‌ها از سوی نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی تشدید شده است.