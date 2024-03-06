به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، همزمان با حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نسل‌کشی فلسطینیان در این باریکه، طرح ساخت بیش از ۳۰۰۰ واحد صهیونیست‌نشین دیگر از سوی این رژیم به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، این واحدهای صهیونیست‌نشین جدید در شهرک‌های صهیونیستی «معالیه ادومیم»، «افرات» و «کیدار» واقع در سرزمین‌های اشغالی ساخته خواهند شد.

بنا بر جزییات این مصوبه، ۲۰۵۲ واحد صهیونیست‌نشین در شهرک صهیونیستی معالیه ادومیم، ۶۹۴ واحد صهیونیست‌نشین در شهرک صهیونیستی افرات و ۳۳۰ واحد صهیونیست‌نشین دیگر نیز در شهرک صهیونیستی کیدار بنا خواهد شد.

بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سال گذشته ساخت ساخت ۱۸۵۱۵ واحد در یهودا و السامره (نام عبری کرانه باختری) به تصویب رسید که بیش‌ترین تعداد واحد در یک سال به شمار می‌آید.