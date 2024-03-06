رحیمی صاحب کسب سهمیه پارالمپیک پاراتیروکمان شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات تیروکمان فزاع امروز برگزار شد و غلامرضا رحیمی ملی پوش کشورمان در ماده ریکرو در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک پاریس، پس از یک دور استراحت، در مرحله یک شانزدهم حریفی از تایلند را با نتیجه ۷ بر یک شکست داد. در مرحله یک هشتم برابر حریفش ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و در مرحله یک چهارم حریفی از هند را با نتیجه ۶ بر ۴ پشت سر گذاشت.

ملی پوش کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر ورزشکاری از انگلیس به تساوی ۵-۵ رسید که در تیر طلایی از سد این حریف عبور کرد و با صعود به مرحله فینال موفق به کسب سهمیه پارالمپیک پاریس شد.

رحیمی در مرحله فینال حریفی از برزیل را ۶ بر ۲ شکست داد. در این مسابقات اهدای مدالی صورت نگرفت.

محمدرضا زندی دیگر نماینده کشورمان در ماده W1 در مرحله یک هشتم نهایی ۱۳۴ بر ۱۲۲ برابر حریفی از قزاقستان به پیروزی رسید. در مرحله یک چهارم نهایی ۱۳۴ بر ۱۲۴ برابر ورزشکاری از چک به برتری دست یافت.

ملی پوش کشورمان در مرحله نیمه نهایی ۱۳۸ بر ۱۳۲ برابر حریفی از فنلاند نتیجه را واگذار کرد و از کسب سهمیه پارالمپیک پاریس بازماند.

زندی در مسابقات بین المللی فزاع، فردا در مرحله فینال به مصاف حریفی از ترکیه خواهد رفت.