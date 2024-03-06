به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که ۲ موضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۲۵ عصر امروز چهارشنبه ششم مارس ۲۰۲۴ موضع زبدین واقع در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

همچنین حزب‌الله لبنان بیان کرد که ساعت ۴:۳۱ عصر امروز به وقت محلی موضع صهیونیستی «رویسات العلم» واقع در تپه‌های اشغالی کفر شوبا را با تسلیحات موشکی هدف قرار داده است.

پیش از این نیز اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان از حمله پهپادی به موضع صهیونیستی «المطله» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. حزب‌الله لبنان تاکید کرد که این پهپاد انتحاری به صورت دقیق به هدف خود اصابت کرده است.

گفتنی است حزب‌الله لبنان در روز جاری تاکنون ۴ عملیات را علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی به انجام رسانده است.