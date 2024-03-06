تثبیت صدرنشینی مس کرمان در روز شکست کازرون و تساوی گیتی پسند

به گزاش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم از سی و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه با برگزاری ۶ دیدار به پایان رسید که طی آن در یک بازی غیرقابل پیش‌بینی شهید شاملی کازرون دومین شکست فصل خود را ثبت کرد، گیتی‌پسند شکست یک نیمه‌ای خود را با تساوی در نیمه دوم عوض کرد و زغال‌سنگ طبس هم با دست پر از سبزوار بازگشت.

در یکی از زیباترین بازی های هفته سیزدهم و در کمال شگفتی شاگردان مجید رحیمی زاده در سپاهان نوین توانستند نایب قهرمان فصل گذشته را با شکست بدرقه کنند. سپاهان نوین در نیمه نخست با نتیجه ۱۱-۱۲ و در پایان ۲۸ بر ۲۵ از سد بزرگی چون نیروی زمینی شهید شاملی کازرون گذشت تا دومین شکست فصل را به حریفش تحمیل کند.

گیتی‌پسند هم که میزبان پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد بود، علی رغم شکست در نیمه نخست، در نیمه دوم توانست بازی را به تساوی ۳۰ - ۳۰ بکشاند تا پس از تساوی با زغال‌سنگ طبس در هفته نخست لیگ، دومین تساوی خود را در هفته سیزدهم ثبت کند و یک امتیاز این بازی را در خانه نگه دارد.

فولاد سپاهان هم که به اراک سفر کرده بود، با پیروزی ۲۱-۳۳ به اصفهان بازگشت و با ۲ امتیاز این بازی ۱۹ امتیازی شد و به رده چهارم جدول رفت.

در دیگر دیدارهای هفته سیزدهم زغال سنگ طبس ۲۷-۳۲ برابر پیکان سبزوار به پیروزی رسید و نفت و گاز گچساران ۲۸ بر ۱۵ فرازبام خائیز دهدشت را شکست داد.

صنعت مس کرمان هم در آخرین بازی امروز با کسب دوازدهمین برد متوالی خود صدرنشین باقی ماند.

نتایج کامل مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر به این شرح است:

نفت و گاز گچساران ۲۸ - فرازبام خائیز دهدشت ۱۵

فولاد سپاهان نوین ۲۸ - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۲۵

گیتی‌پسند اصفهان ۳۰ - پلیمر خلیج فارس خرم آباد ۳۰

آلومینیوم اراک ۲۱ - فولاد مبارکه سپاهان ۳۳

پیکان سبزوار ۲۷ - زغال‌سنگ طبس ۳۲

پرواز هوانیروز ۲۲ - صنعت مس کرمان ۳۰

رده بندی تیم‌های لیگ برتر در پایان هفته سیزدهم از این قرار است:

۱- صنعت مس کرمان - ۱۲ بازی - ۲۶ امتیاز

۲- نیروی زمینی شهید شاملی کازرون- ۱۲ بازی- ۲۲ امتیاز

۳- گیتی‌پسند- ۱۳ بازی - ۲۱ امتیاز

۴- فولاد مبارکه سپاهان- ۱۳ بازی - ۱۹ امتیاز

۵- نفت و گاز گچساران- ۱۳ بازی- ۱۸ امتیاز

۶- زغال‌سنگ طبس- ۱۳ بازی - ۱۷ امتیاز

۷- پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد- ۱۳ بازی - ۱۷ امتیاز

۸- سپاهان نوین اصفهان- ۱۳ بازی - ۱۰ امتیاز

۹- پیکان خراسان- ۱۲ بازی - ۱۰ امتیاز

۱۰- آلومینیوم اراک - ۱۲ بازی - ۵ امتیاز

۱۱- پرواز هوانیروز- ۱۳ بازی - ۴ امتیاز

۱۲- فرازبام خائیز دهدشت- ۱۳ بازی - ۲ امتیاز

هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال مردان ۲۱ اسفند برگزار می‌شود.َ