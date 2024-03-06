به گزارش خبرنگار مهر، علی خانواده محجوب عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری ۱۸۴ فیلم از ۱۲۲ فیلمساز از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و پس داوری برترینهای این جشنواره مشخصشدند که آئین اختتامیه آن روز پنج شنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
دبیر دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت با بیان اینکه شاید ۵ جشنواره فیلم در کشور دارای مجوز رسمی باشند که یکی از آنها جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت است، گفت: آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی، شهروند و زیباییهای شهری، شهروند و آموزش شهروندی، شهروند و ارتقای فرهنگ شهروندی، شهروند و گردشگری شهری، شهروند و آسیبهای اجتماعی، شهروند و بنیان خانواده، شهروند و تحکیم بنیان خانواده و … تنها بخشی از موضوعات این جشنواره است.
محجوب با اشاره به جزئیات بیشتر از نحوه اکران فیلم جشنواره بیان کرد: در دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت، فیلمهای بخش مسابقه در سینما سپیدرود رشت از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر اکران میشود.
محجوب با اشاره به ظرفیتهای رشت در حوزه هنری و فیلم سازی با بیان اینکه جشنواره فیلم کوتاه رشت بین المللی میشود، گفت: اکران فیلمهای بخشهای مختلف (مسابقه و جنبی) نیز ۱۸ اسفندماه سال جاری در تالار مرکزی شهر رشت ادامه مییابد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و مسئول دبیرخانه دومین جشنواره فیلم کوتاه رشت از برگزاری چند کارگاه تخصصی در طول برگزاری این دومین جشنواره داد و اضافه کرد: این کارگاههای تخصصی فیلمسازی با حضور استادان برجسته کشوری برای شرکتکنندگان و علاقهمندان به فیلمسازی برگزار میشود.
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