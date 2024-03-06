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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۸

دبیر دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت:

جشنواره فیلم کوتاه رشت بین المللی می‌شود

جشنواره فیلم کوتاه رشت بین المللی می‌شود

رشت - دبیر دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت از برپایی این جشنواره به شکل بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانواده محجوب عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری ۱۸۴ فیلم از ۱۲۲ فیلمساز از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و پس داوری برترین‌های این جشنواره مشخص‌شدند که آئین اختتامیه آن روز پنج شنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

دبیر دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت با بیان اینکه شاید ۵ جشنواره فیلم در کشور دارای مجوز رسمی باشند که یکی از آنها جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت است، گفت: آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی، شهروند و زیبایی‌های شهری، شهروند و آموزش شهروندی، شهروند و ارتقای فرهنگ شهروندی، شهروند و گردشگری شهری، شهروند و آسیب‌های اجتماعی، شهروند و بنیان خانواده، شهروند و تحکیم بنیان خانواده و … تنها بخشی از موضوعات این جشنواره است.

محجوب با اشاره به جزئیات بیشتر از نحوه اکران فیلم جشنواره بیان کرد: در دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت، فیلم‌های بخش مسابقه در سینما سپیدرود رشت از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر اکران می‌شود.

محجوب با اشاره به ظرفیت‌های رشت در حوزه هنری و فیلم سازی با بیان اینکه جشنواره فیلم کوتاه رشت بین المللی می‌شود، گفت: اکران فیلم‌های بخش‌های مختلف (مسابقه و جنبی) نیز ۱۸ اسفندماه سال جاری در تالار مرکزی شهر رشت ادامه می‌یابد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و مسئول دبیرخانه دومین جشنواره فیلم کوتاه رشت از برگزاری چند کارگاه تخصصی در طول برگزاری این دومین جشنواره داد و اضافه کرد: این کارگاه‌های تخصصی فیلمسازی با حضور استادان برجسته کشوری برای شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به فیلمسازی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6048597

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