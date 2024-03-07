نگاه حاکمیت به ارائه دهندگان خدمات سلامت باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در نخستین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به چالش‌ها و راه حل‌های اجرای برنامه سلامت خانواده در ایران، گفت: بحث تأمین منابع مالی و تأمین پایدار منابع یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت در همه کشورها و حکومت‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: کمبود تأمین منابع و پایداری آن فقط مختص کشور ما نیست و طبق صحبت با مسئولان نظام سلامت و سازمان‌های جهانی و مطالعه مقالات مروری، این مشکل برای همه کشورها وجود دارد.

به گفته رحیمی، فارغ از نوع منابع در کشور ما در دهه‌های گذشته قوانین خوبی برای تأمین منابع مصوب شده است؛ مثل یک درصد مالیات سلامت یا ماده ۴۶ قانون الحاق که ۱۰ درصد از منابع خالص هدفمندی را برای نظام سلامت تأمین می‌کند.

وی، هماهنگی کامل در اجزای تأمین کننده منابع ارائه کننده خدمات، دریافت کنندگان و تأمین کنندگان هزینه‌های نظام سلامت و کسانی که هزینه‌های نظام سلامت را بالا می‌برند، مهم‌ترین نکته چالش برانگیز عنوان کرد.

رحیمی با اشاره به درس آموخته‌های کرونا، خاطرنشان کرد: در ایام کرونا با بازگشت به نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مراقبت از سلامت و خودمراقبتی، شاهد کاهش بار هزینه‌های نظام سلامت و هزینه‌های روانی و اجتماعی بودیم و آنجا که به نظام‌های حاد و درمان بازگشتیم بار هزینه‌ها افزایش یافت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، توجه به ارائه کنندگان خدمات در این مسیر را مهم برشمرد و گفت: تا زمانی که نظام‌های پرداختی ما منطبق بر زحمات ارائه کنندگان خدمات و نیاز دریافت کنندگان خدمات نباشد دچار تعارض خواهیم شد و اشکالات عدیده ای پدید می‌آوریم.

به گفته وی، در فرهنگ سازمانی نظام‌های بهداشتی، ارائه کنندگان خدمات یک رکن مهم هستند و توجه به مشتری داخلی نیز رکن مهم دیگری در ارائه خدمات و حفظ و پایداری کیفیت خدمات به شمار می‌رود.

رحیمی، چالش اصلی نظام سلامت را فارغ از کمبود منابع و دسترسی به موقع به منابع بیشتر به نظام پرداخت و نوع نگاهی مرتبط دانست که حاکمیت در تأمین منابع برای ارائه کنندگان خدمات دارد.

به گفته وی، هر قدر رقم پرداختی به ارائه دهندگان خدمات مطابق با ارزش خدمات آنان و قابل توجه تر باشد، آنان در ارائه خدمات پویاتر شده و فرهنگ سازمانی ما نیز تاب آوری بالاتری خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در نظام سلامت، مسئولیت‌های اجتماعی و نقش آفرینی اجتماعی در همه عرصه‌ها است، گفت: برای به یادگار ماندن این نقش آفرینی نیاز به برندسازی داریم.

وی تاکید کرد: مراقبت‌های اولیه بهداشتی و اتفاقاتی که در حوزه سلامت به عنوان یک امر پایه رخ می‌دهد امروزه نیاز به تجاری سازی از نوع برندسازی دارد.

رحیمی با اشاره به زحمات نظام سلامت ایران در طول دهه‌های گذشته در بحث مراقبت‌های اولیه و مراقبت‌های پایه گفت: این مراقبت‌های اولیه می‌تواند یک برند خوب باشد و با استفاده از این ظرفیت می‌توانیم هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهیم.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش‌ها و کنگره‌ها می‌تواند به این باورپذیری کمک کند اما لازمه این امر حضور تأمین کنندگان هزینه‌های نظام سلامت و دریافت کنندگان خدمات سلامت علاوه بر اجزای اصلی ارائه کننده خدمات است.

رحیمی در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش ضمن اینکه باعث توجه بیشتر مسئولان و سیاست‌گذاران و حاکمیت به بحث سلامت می‌شود، همچنین موجب می‌شود که بتوانیم با توجه به محدودیت‌ها و مدیریت بهتر منابع به ارائه خدمات به نحو مطلوب‌تر و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر به مردم بپردازیم.