راهپیمایی ضد صهیونیستی در ۵ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: «بیش از ۵ ماه از جنایت بیوقفه و کشتار وحشیانه و تداوم بربریت و توحش رژیم آپارتاید صهیونیستی میگذرد و در تازهترین اقدام هولناک، در آستانهی آتشبس احتمالی، ماشین کشتار رژیم کودککش با پیروی از سیاست غیرانسانی و کثیف واشنگتن و با هدف امتیازگیری و در موضع ضعف قرار دادن نیروهای مقاومت فلسطینی، صحنههایِ دیگری از خونینترین و وحشیانهترین نسلکشی تاریخ معاصر را، علیه فرزندانِ گرسنه غزه که در سرمای سخت منتظر کمکهای بشردوستانه بودند، با حمایت همه جانبه دولت آمریکا و دولتهای غربی از جنایات قرون وسطایی رژیم اشغالگر، در مقابل چشم و گوشِ گنگِ جامعه جهانی و در سایه سکوت رسمی اعراب به نسلکشی و تروریسم سازمانیافته، رقم زده است.
نظام جنگافروز گرفتار شده در استیصال و بنبست همهجانبه، این بار با سلاح گرسنگی مناطق فرود کمکهای امدادی را به کورههای آدمسوزی تبدیل کرده و سلاخی و کشتار شنیع به راه انداخته است.
امروز بر تمامی مسلمانان و آزادگانِ جهان لازم است، که در دفاع همه جانبه و مستمر از فلسطین و محکومیتِ جنایاتِ این رژیمِ کودک کش صهیونیستی کوتاهی نکرده و تا پیروزی نهایی این ملتِ شجاع در کنار آنان بایستند.
در همین راستا مردم ایران اسلامی، روز جمعه هفته جاری، پس از نماز جمعه در استانهای مازندران، خراسانشمالی، کرمان، بوشهر و کردستان با حضور گسترده خود ضمن محکومیت جنایات رژیم دیوسیرت صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن اعلام خواهند کرد که «جنگ گرسنگی» مردم قهرمانِ غزه را به زانو درنخواهد آورد و ارادهیشان برای مبارزه را تضعیف نخواهد کرد و بی تردید نصرت و پیروزی نهایی از آن مردم مظلوم و مقتدر غزه خواهد بود. انشاالله.»
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