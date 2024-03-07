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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

منابع آگاه الجزیره: مذاکرات آتش‌بس در قاهره بی‌نتیجه پایان یافت

منابع آگاه الجزیره: مذاکرات آتش‌بس در قاهره بی‌نتیجه پایان یافت

پایگاه خبری الجزیره گزارش داد که هیات رژیم صهیونیستی با درخواست‌های حماس برای آتش بس دایمی در غزه موافقت نکرده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع مطلع به این شبکه خبری اعلام کردند که دور کنونی مذاکرات غیر مستقیم آتش‌بس در غزه که در قاهره بین گروه‌های مقاومت و رژیم صهیونیستی با میانجگری مصر برقرار بود، بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، هیات رژیم صهیونیستی درخواست حماس مبنی بر آتش بس دایم و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و بازگشت بی‌قید و شرط آوارگان فلسطینی به منازل خود در بخش‌های مختلف غزه را رد کرده است.

منابع گزارش می‌دهند که میانجی‌ها در قاهره تلاش کردند شکاف بین درخواست‌های حماس و رژیم صهیونیستی برای رسیدن به توافق را پر کنند، اما در این زمینه موفقیتی کسب نکردند.

در همین رابطه یک مسئول ارشد حماس به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تمامی تلاش‌های میانجی‌ها برای رسیدن به توافق آتش بس را با شکست مواجه کرد.

این مقام ارشد حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با توقف و تجاوز به غزه و عقب‌نشینی از این منطقه و تضمین آزادی ورود کمک‌های انسانی و بازگشت آوارگان مخالف است.

«سامی ابوزهری» از رهبران حماس امروز در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که این جنبش با روحیه مثبت و انعطاف‌پذیری بالا در مذاکرات برخورد می‌کند تا تجاوزات دشمن علیه مردم فلسطین متوقف گردد.

ابوزهری با اشاره به اینکه هدف حماس توقف تجاوزات علیه مردم غزه و رسیدن به آتش‌بس دایمی و بازگشت آوارگان و عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از غزه است، تاکید کرد: ما هیچ فرصت واقعی جهت ایجاد امنیت و آسایش برای مردم فلسطین و تحقق مطالبات آنها را از دست نمی‌دهیم.

کد مطلب 6048930

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