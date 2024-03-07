آتش سوزی در کاروانسرای متروکه در اصفهان

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی در اصفهان ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این آتش سوزی در کاروانسرای متروکه و به دلیل آتش گرفتن ضایعات انباشه شده در بازار هارونیه اتفاق افتاده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه ۹ و ۱۷ به همراه رئیس ایستگاه ۱۷ و همچنین افسرکشیک وقت به محل حریق اعزام شدند، گفت: آتش نشانان پس از رسیدن در محل با سرعت عمل بالا حریق را اطفا و از گسترش آتش و سرایت به دیگر نقاط جلوگیری به عمل آوردند.

وی گفت: این حریق خسارت جانی نداشت و علت آن نیز در دست بررسی است.