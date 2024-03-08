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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

حمله نظامیان صهیونیست به جنوب نابلس

حمله نظامیان صهیونیست به جنوب نابلس

نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز به مناطقی از جنوب نابلس در کرانه باختری حمله ور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نظامیان صهیونیست به یک منطقه در جنوب نابلس در کرانه باختری حمله ور شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که امروز نظامیان صهیونیست به شهرک عوریف در جنوب نابلس در کرانه باختری یورش بردند.

از سوی دیگر مبارزان فلسطینی به سمت مرکز ایست بازرسی اشغالگران در جبل جرزیم در نابلس تیراندازی کردند.

این درحالی است که روز گذشته کمیته امور اسرای فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ فلسطینی دیگر را در کرانه باختری بازداشت کرده است.

از آغاز جنگ در غزه در هفتم اکتبر گذشته تاکنون بیش از ۷۵۰۰ نفر در کرانه باختری به بازداشت نظامیان صهیونیست درآمده اند.

کد مطلب 6049316

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