به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، فرشاد صفتی با اشاره به حضور تیم‌های ایران و استونی در سریلانکا تاکید کرد: روز گذشته و در نشستی سه‌ساعته با مدیر اجرایی فدراسیون سریلانکا و مدیر تورنمنت این رویداد، تمامی مواردی که مد نظر ما بود بررسی و در خصوص آن به نتیجه رسیدیم.

وی ادامه داد: تیم تنیس ایران امشب تهران را به مقصد کلمبو ترک خواهد کرد و طبق برنامه اعلام شده، استونی نیز فردا در سریلانکا خواهد بود. با هماهنگی صورت گرفته هر دو تیم به صورت VIP وارد این کشور خواهند شد تا خود را آماده حضور در این رویداد کنند.

در حالی تیم تنیس کشورمان در مرحله پلی‌آف گروه ۲ جهانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند ماه سال جاری در سریلانکا به مصاف استونی می‌رود که این دیدار با سرداوری هانی الخفیف مصری و داوری رابرت بالمفورث از انگلیس و سوپریث کاداویگر از هند برگزار خواهد شد.