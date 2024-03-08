شهریه مدارس غیردولتی در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده، در گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور در کرمان، افزود: در سال جاری برای اولین بار خرداد ماه شهریه مدارس غیردولتی ابلاغ شد و برای سال آینده در تلاشیم تا فروردین ۱۴۰۳ شهریه‌ها تعیین و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: برای اینکه معلمان مدارس غیردولتی از حقوق قانون کار و بیمه کامل بهره مند شوند بایستی آموزگاران در مدارس ابتدایی ۳۱ ساعت و دبیران در مدارس متوسطه ۳۵ ساعت کار کنند تا با توجه به اینکه سامانه کارکنان آموزش و پرورش به سامانه تأمین اجتماعی متصل است این مهم محقق شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه فوق برنامه در مدارس غیردولتی نه اجباری است نه اختیاری و به تناسب شرایط درباره آن تصمیم گیری می‌شود.

محمودزاده ضمن تشریح آئین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی، افزود: در پی اجرای رویداد زبان خارجی هم هستیم با این رویکرد که محتوای کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی متناسب با فرهنگ خودمان باشد.

وی اظهار داشت: در خصوص شهریه مدارس غیردولتی باید شهریه‌های پایین ترمیم، شهریه‌های بالا کنترل و شهریه‌های متوسط متوازن شود، در حوزه نظارت بر مدارس غیردولتی هم تاکید رهبری است که مدارس غیردولتی را نباید فارغ از نظارت دانست؛ در همین راستا و در پی نظارت‌های دقیق ۸۸۶ مرکز غیردولتی غیرمجاز پلمپ شده است.

محمودزاده گفت: توانمندسازی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی بسیار اهمیت دارد، در همین مسیر ۳۶۰ ساعت پودمان برگزار می‌شود، نیروهای مدارس غیردولتی هم مثل سایر نیروها باید حتماً گزینش شوند و رشته متناسب داشته باشند.