به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه آموزش ‌وپرورش آمده است، آتش‌ سوزی در مدرسه کانکسی روستای نیچلان از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه، با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و خوشبختانه هیچ‌یک از دانش‌آموزان آسیب ندیدند.

با توجه به درج خبری با عنوان «آتش سوزی در مدرسه روستای نیچلان منطقه صومای برادوست ارومیه» در کانال‌های خبری، طبق پیگیری‌های لازم و بنا به اعلام رئیس آموزش و پرورش منطقه، به اطلاع می‌رساند مدرسه آسیب دیده جزو مدارس کانکسی بوده که متاسفانه جوانان روستا بخاطر برودت هوا با روشن کردن آتش در کنار مدرسه و اعلام رئیس منطقه صرفاً سرویس بهداشتی دچار آتش سوزی شده و یکی از کلاس‌های درس که مورد استفاده قرار نمیگرفته به دلیل دود ایجاد شده از آتش سوزی رنگ آمیزی آن با کمی آسیب همراه شده که با حضور بموقع آتش نشانی این آتش سوزی مهار شد.

شایان ذکر است با توجه به تعطیل بودن مدارس در روز پنج‌شنبه خوشبختانه هیچ گونه مشکلی برای دانش آموزان صورت نگرفته، همچنین با پیگیری‌های انجام شده سرویس‌های بهداشتی مدرسه در دست بازسازی می‌باشد و دانش آموزان روز شنبه مورخ ۱۶ آبان ماه سرکلاس درس حاضر خواهند شد.