صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان

محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده شمالی شدن جریانات و استقرار سامانه نسبتاً ناپایدار در منطقه است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت شرایط برای ابرناکی، مه آلود بودن هوا و کاهش دما مهیا است، افزود: وزش باد شدید، بارندگی، رعد و برق و احتمال تگرگ و به تدریج در ارتفاعات بارش برف تا اواسط هفته پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از اواخر وقت دوشنبه با کاهش ناپایداری طی روز افزایش دما و وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها تا اواخر هفته پیش بینی می‌شود.

دادرس از صدور ۳ هشدار سطح زرد هواشناسی در استان خبر داد و گفت: طی این مدت از فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب و کشاورزان تمهیدات لازم را در بخش‌های مختلف بیاندیشند.