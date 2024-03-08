به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با اشاره به صدور هشدار جوی وضعیت نارنجی برای روزهای ۱۹ اسفند تا ۲۰ اسفند در استان، اظهار کرد: طبق آنچه که نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد بخش عمده بارندگی‌ها بر روی دریا خواهد بود اما ضرورت دارد فرمانداران آمادگی کافی را داشته باشند چرا که ممکن است سرعت وزش باد، بارندگی را به عرض‌های بالاتر نیز منتقل کند.

وی افزود: لازم است مدیران مدیریت بحران و هواشناسی در دو روز آتی حضور مستمر در برنامه‌های صدا و سیمای مرکز خلیج‌فارس داشته باشند و هشدارهای موردنیاز را به مردم اطلاع دهند چرا که فعالیت این سامانه بارشی به ویژه در شرق هرمزگان جدی خواهد بود و هر گونه غفلت یا قصور ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان تاکید کرد: ضرورت دارد ماشین آلات مورد نیاز شرق هرمزگان را از همین الان به مناطق متأثر از بارندگی اعزام شوند ضمن اینکه اداره کل مدیریت بحران نیز موظف است فرمانداران شهرستان‌های غرب استان را به عنوان معین شهرستان‌های شرقی استان معرفی کند تا از همین امشب اعزام ماشین‌آلات و اشتراک‌گذاری ظرفیت شهرستان‌ها آغاز شود.

دوستی با بیان اینکه کل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید برای بارشی در حدود ۱۰۰ میلی متر آمادگی داشته باشند، گفت: برای جلوگیری از آبگرفتگی در معابر شهری نیاز است پمپ‌های تخلیه آب فعالیت‌شان همزمان با آغاز بارندگی شروع شود تا آبگرفتگی‌ها به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: همه مرخصی‌های مدیران در روزهای آتی لغو است و همه باید روز شنبه را در محل کار خود حاضر باشند در غیر این صورت مدیران و فرمانداران توبیخ خواهند شد و در صورتی که اتفاقی در حوزه مسئولیت مدیری که بر سر کارش حاضر نبوده رخ دهد شخصاً او را به محاکم قضائی معرفی خواهم کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش محوری وزارت نیرو در جلوگیری از بروز بحران، ادامه داد: وزارت نیرو در بحث مدیریت سدها باید شجاعانه و هوشمندانه تصمیم بگیرد.

دوستی اظهار کرد: دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف حتماً باید کشیک‌های عملیاتی داشته باشند و دستگاه‌های حوزه آب، برق و گاز نیز باید آمادگی کامل برای هر گونه بحران احتمالی را داشته باشند از طرفی با توجه به اینکه در صورت بروز سیلاب ممکن است چند ساعتی انتقال سوخت به شهرستان‌های متأثر با توقف روبرو شود شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از هم اکنون باید تمهیداتی برای ذخیره‌سازی سوخت در شهرستان‌های شرق استان به ویژه جاسک داشته باشد.

رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با اشاره به مسافران حاضر در استان به مدارس و سالن‌های ورزشی نیز مأموریت داد تا در صورت بارندگی برای اسکان مسافران آمادگی کافی را داشته باشند.

وی خاطرنشان‌کرد: طبق نظر و پروتکل‌های وزارت بهداشت لازم است پذیرش مادران باردار و بیماران در شهرستان‌های متأثر از بارندگی به ویژه جاسک در بیمارستان‌ها جهت مراقبت‌های بهتر نیز آغاز شود و دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این حوزه برنامه‌ریزی های لازم را انجام دهد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم حضور عوامل راهداری در محورهای مواصلاتی استان، تاکید کرد: به پیمانکارانی که در مسیل‌ها فعال هستند حتماً هشدارهای لازم را صادر کنید و کمینه تخصصی برای آمادگی بحران هم در فرمانداری‌ها و هم در ستاد بحران استانداری نیز تشکیل شود.

در این نشست دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی گزارشی از تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با مخاطرات احتمالی ارائه دادند.