به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی‌های پیش‌رو، اظهار کرد: به‌منظور مدیریت صحیح شرایط احتمالی و پیشگیری از بروز خسارات، مرخصی تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان لغو شده و این مدیران موظف‌اند تا پایان هفته به‌صورت صددرصد در آماده‌باش کامل باشند.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی و زیرساختی موظف‌اند ضمن حضور مستمر مدیران خود، نسبت به بازبینی تجهیزات، ماشین‌آلات، امکانات و نیروهای عملیاتی اقدام کرده و هماهنگی کامل با ستاد بحران شهرستان داشته باشند.

فرماندار عسلویه با اشاره به اهمیت پیشگیری در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: پاک‌سازی مسیرهای آب‌رو، آمادگی ناوگان خدماتی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و پاسخ‌گویی سریع به حوادث احتمالی باید در اولویت اقدامات دستگاه‌ها قرار گیرد.

پاسالار در پایان تصریح کرد: هدف از این تصمیم، کاهش خطرات ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو، حفظ ایمنی شهروندان، صنایع مستقر در منطقه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و تسریع در ارائه خدمات در شرایط اضطراری است و هرگونه قصور در انجام وظایف محوله، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.