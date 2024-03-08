ملت بزرگ ایران با حضور خود در انتخابات دشمنان را تحریم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به حضور مردم در انتخابات اظهار کرد: با بررسی شرایط موجود می‌توان اذعان کرد با تمام دشواری‌ها و فشارهای اقتصادی به ویژه در ۵ سال اخیر همچنین تبلیغات گسترده و سنگین رسانه‌ها و دشمنان داخلی و خارجی برای تحریم انتخابات، امید دشمنان به مشارکت ۱۰ تا ۲۵ درصدی بود اما حضور بیش از ۴۰ درصدی ملت ایران پاسخ محکمی به دشمنان بود.

امام جمعه ساوه گفت: این بار ملت ایران دشمنان خود را تحریم کردند و در این جنگ نابرابر، پیروز ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی رقم خورد.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: دشمن بداند حساب جاری انقلاب در نزد بانک قلوب ملت ایران همیشه پر است، طی ۴ دهه گذشته یک لحظه هم خالی نبوده است.

امام جمعه ساوه تاکید کرد: مسؤولان باید وحدت خود را حفظ کنند و در خدمت مردم باشند و بدانند بدون این مردم و منهای ولایت هیچ هستند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: تلاش اقشار مختلف مردم، مسئولان و فعالان جبهه انقلاب در شکل گیری این مشارکت تأثیرگذار بوده اما همه اقشار فوق از ظرفیت کامل خود برای جهاد تبیین استفاده نکردند و اقدامات تبیینی جدی هم گاهی دیرهنگام بود.

وی به سالروز تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اشاره کرده و گفت: این بنیاد به فرمان امام در سال ۱۳۵۸ و به منظور رسیدگی به مسائل رفاهی، مادی، معنوی و فرهنگی خانواده‌های شهدا و نیز احیا و حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی و زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان تأسیس شد.

امام جمعه ساوه در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، بهترین بستر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی توسط مردم و قرارگاه مبارزه با جنگ نرم دشمنان است.

حجت الاسلام رحیمی به نقش کانون‌های مساجد در صف مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: جوانان مسجدی پرورش یافته مسجد بر اساس اصول و ارزش‌های دینی و اسلامی هستند که از این رو با توطئه‌های دشمن در این عرصه آشنا بوده و می‌توانند به عنوان سربازان این جنگ در صف مقدم باشند.

وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بهترین مکان برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و دینی جامعه هستند، تصریح کرد: باید فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با جدیت بیشتر و برنامه‌ریزی جامع در راستای تقویت و تداوم فعالیت‌های مسجد محور تلاش کنند.