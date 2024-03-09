نیلوفر امینی فر مجری تلویزیون با اشاره به حضور برخی چهره های ناشناخته در کسوت اجرا در تلویزیون به خبرنگار مهر بیان کرد: نمی دانم چرا برخی مدیران دیگر آن دلسوزی زمان ما را در انتخاب‌ها ندارند. سخت گیری هایی که در گذشته می شد انگار دیگر وجود ندارد خاطرم هست من دهه ۸۰ آن قدر پیگیری کردم تا بتوانم وارد حوزه اجرا در تلویزیون شوم و در نهایت از طریق زیرنویس خانه فرهنگ نیم رخ توانستم تست اجرا بدهم و بعد مراحل مختلف را طی کردم.

وی اضافه کرد: الان گویا این‌طور نیست و کمتر مجریانی می بینیم که برای کار حرفه ای آمده باشند انگار فقط آمده اند که اجرا کنند یا دیده شوند. مثلا شاید اجرای یک برنامه ترکیبی که مخاطبش بانوان و اعضای خانواده هستند نیاز به سابقه بیشتری داشته باشد تا مخاطب با مجری ارتباط بگیرد و او همدلی مخاطب را به دست بیاورد.

این مجری جوان تلویزیون تصریح کرد: این نکات بدین معنا نیست که ما استعدادهای جوان را نادیده بگیریم بلکه به این معناست که باید استانداردهایی را هم در نظر گرفت و نباید هر برنامه ای روی آنتن ببریم یا این قاب ارزشمند در اختیار هرکسی قرار بگیرد. فرد مستعد هم باید بداند مرحله به مرحله و گام به گام باید این حرفه را پیش بگیرد.

امینی فر درباره اینکه تمایلش برای اجرای دوباره، با تاکید روی چه مولفه هایی است عنوان کرد: برای من اهمیت دارد که همه کسانی‌که کاری را جلوی دوربین می برند سواد و آگاهی کار را داشته باشند یا صرفاً برای رزومه جمع کردن دنبال این حرفه از تولید تا بخش های مختلف آن نیایند. باید همه در اتاق فکر سهیم باشیم. زمانی در مصاحبه ای گفته بودم برخی تهیه کنندگان بیشتر درگیر اتاق های مالی هستند تا اتاق فکر از این رو همه این مسایل باید دیده و در نظر گرفته شود.

وی در پایان درباره مدت زمانی که روی آنتن نبود، گفت: نبود من در این چهار سال بدون هیچ دلیلی و در پی یک تصمیم شخصی رخ داد که ربطی به اتفاقات سیاسی و اجتماعی و … نداشت. این نبودن به بلوغ شخصی من کمک کرد و باعث شد سوادم بیشتر شود. البته که عده ای هم از نبودن من سواستفاده کردند اما الان دنبال اتفاقات و تغییرات خوب در زمینه اجرا هستم.