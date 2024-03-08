به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی عصر جمعه پس از پیروزی برابر آلومینیوم اراک در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در یک بازی با کیفیت از حریف خود سرتر بودیم اظهار کرد: تیم آلومینیوم تیم باکیفیتی است که خلق موقعیت در برابر آن بسیار سخت است.

وی افزود: در تمامی بازی‌های نیم فصل دوم نیز عملکرد قابل قبولی داشتیم و حتی در برابر سپاهان نیز در نیمه اول بازی بسیار خوبی را ارائه دادیم

سرمربی شمس آذر با بیان اینکه دنبال این بودیم در این فصل بازی با کیفیتی را ارائه دهیم، تاکید کرد: فوتبال شمس آذر یک فوتبال هجومی و با ریسک بالا است.

وی تصریح کرد: این سه امتیاز بسیار حیاتی برای ما بود و با کسب آن حضور خود در لیگ برتر را تثبیت کردیم و این در حالی است که هر تیمی که به لیگ برتر صعود می‌کند اولین هدفش باقی ماندن است و حالا برای رسیدن به جایگاه‌های بهتر تلاش می‌کنیم.

دقیقی در پایان از تلاش برای بازگشت سه امتیاز کسر شده به تیم خبر داد و یادآور شد: ما حق کسی را در این لیگ ضایع نکرده‌ایم و امیدواریم کمیته استیناف با بازگشت آن موافقت کند.