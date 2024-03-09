شهید شاخص، چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر معرفی شدند

امیرحسین احمد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آئین اختتامیه هفته نکوداشت روز بوشهر جمعه شب در سالن لیان با حضور پرشور مردم و مسؤولان استانی برگزار شد که استقبال مردم بوشهر از این آئین بهگونهای بود که تمامی ظرفیت سالن لیان مملو از جمعیت بود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر گفت: در این آئین دکتر «گیسو حاتمی» بهعنوان شهروند افتخاری، «مهدی طارمی» بهعنوان چهره ماندگار و «سردار شهید علیرضا ماهینی» بهعنوان شهید شاخص معرفی شدند.
وی تصریح: در آئین اختتامیه هفته نکوداشت روز بوشهر از رئیس هیئت همگانی شهرستان بوشهر، رئیس هیئت بسکتبال استان بوشهر، رئیس هیئت بدمینتون شهرستان، رئیس هیئت انجمن معلولین و رئیس هیئت شطرنج استان بوشهر به دلیل همکاری در برگزاری برنامههای هفته نکوداشت روز بوشهر تجلیل به عمل آمد.
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