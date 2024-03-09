دستیابی به فناوری تولید شیر حاوی آنتی بادی برای ارتقای امنیت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسن نیلی احمدآبادی، مدیرعامل این شرکت ضمن بیان اینکه شیر فراویژه حاوی آغوز محصولی دانشبنیان است که برای اولین بار در ایران تولید شده است، تصریح کرد: شیر فراویژه حاوی آغوز و فوق ایمنی زا(نوزا) یک محصول دانشبنیان و سلامت محور برای کسانی است که به ارتقاء سلامتی خود میاندیشند.
وی با اشاره به مزیتهای محتوای اولیه و شیوه فرآوری شیر فراویژه حاوی آغوز، اظهار کرد: به عنوان مثال شیرهای عرضه شده در فروشگاهها استریل هستند و پروتئین شیرهای استریل به دلیل مواجهه با حرارت غیر فعال شده است؛ همچنین کارکرد انسولین، تنظیم قند خون است و اگر پروتئین حرارت ببیند، دیگر آن خاصیت را ندارد. در شیر نیز پروتئینهای زیادی وجود دارد که وقتی حرارت میبیند، خاصیت و ارزش بیولوژیکی آن از دست میرود.
این مهندس فناور خاطر نشان کرد: در این راستا ما از روش ال تی استفاده میکنیم که در آن دما را پایین آورده و زمان را زیاد خواهیم کرد؛ همچنین گاو را، قبل از زایمان در پروتکل هایپر ایمنوزیشن قرار میدهیم و سیستم ایمنی آن را تقویت و تحریک میکنیم، در ادامه برخی ترکیبات را وارد آغوز و تغذیه گاو را مدیریت میکنیم. از این طریق فراویژه آنتی بادی در شیر تولید میشود که مشابه آن وجود ندارد.
احمدآبادی ارائه راهحل جدید برای افزایش ایمنی در پاندمیها را بزرگترین دستاورد مجموعه دانست و اظهار کرد: در حقیقت شیر حاوی آنتیبادی، خنثی کننده است و میتواند در سطح مخاط ها از اتصال ویروس به گیرندهها جلوگیری کند و علاوه بر اینکه باعث ارتقای امنیت غذایی شده و سوء تغذیه را برطرف میکند، تا حدودی باعث افزایش سطح ایمنی نیز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این محصول دانشبنیان نقش تنظیمکنندگی در سیستم ایمنی دارد، گفت: باتوجه به اینکه سرانه مصرف شیر در کشور پایین است، شاهد بیماریهای مختلف اسکلتی، قلبی عروقی، کبد چرب و چاقی بیش از حد هستیم که همه آنها ناشی از سوء تغذیه است و شیر با داشتن تعادل مواد مغزی، این سوء تغذیه را برطرف میکند و از طرف دیگر باعث افزایش سطح ایمنی روی مخاطات به خصوص در طول لوله گوارش میشود و میتواند عوامل عفونی را مهار کند.
به گفته مدیر عامل این شرکت، در خصوص صادرات این محصول دانشبنیان با کشور امارات مذاکرات انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری کمک زیادی به ما کرد، افزود: ما این محصول را در زمان دوران کرونا تولید کردیم، اما آن زمان مجوز نداشتیم و بعد از اتمام کرونا موفق به گرفتن مجوز شدیم. در ابتدای کار از حمایت مالی معاونت علمی بهرهمند شدیم که در آن موقع بسیار مؤثر و حیاتی بود.
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