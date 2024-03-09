اجرای طرح مسطورا باهدف گفتمان سازی قرآنی ونفوذ آیات قرآن به زندگی

حجت الاسلام علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و ماه نزول کتاب الهی، فرصتی برای انس و الگو قراردادن این کتاب آسمانی در زندگی است.
وی گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه انس با قرآن به منظور تکریم و استقبال از ماه خدا ویژه برنامههایی در شهرستان تدارک دیده شده است که ازجمله جهت تکریم مساجد برنامه غبارروبی مساجد، کرسیهای تلاوت، تدبر و تفسیر قرآن با محوریت آیههای برگزیده در طرح ملی زندگی با آیهها (طرح مسطورا) و جز خوانی میتوان اشاره کرد.
رئیس اداره تبلیغات شهرستان گناوه افزود: طرح ملی «مسطورا» با هدف گفتمان سازی قرآنی و اجرای سطر سطر آیات قرآن در زندگی و الگوگیری از کتاب وحی الهی در شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی گفت: امسال با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و عید نوروز کارگروه ویژه تبلیغ با اجرای برنامههای فرهنگی دینی در سواحل و یادمان شهدا گمنام به اقامه نماز جماعت، برپایی سفرههای ساده افطاری و دعوت مردم برای پیوستن به طرح ملی مسطورا و زندگی با آیهها که از سوی دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری همه دستگاهها ابلاغ شده، خواهند پرداخت.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: همایش هیأتهای مذهبی و اماکن مقدس نیز از برنامههای بود که در آستانه ماه مبارک رمضان در شهرستان گناوه برگزار شد.
وی بیان کرد: در این همایش که به منظور اجرایی کردن برنامههای ماه مبارک رمضان و طرح زندگی با آیهها با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیأتهای مذهبی شهرستان برگزار شد، از مسؤولان هیآت های مذهبی و بانیان مساجد با حضور و سخنرانی فرماندار شهرستان گناوه در حسینیه حضرت اباالفضل علیه السلام تجلیل به عمل آمد.
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