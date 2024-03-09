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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

رییس تبلیغات اسلامی گناوه عنوان کرد؛

اجرای طرح مسطورا باهدف گفتمان سازی قرآنی ونفوذ آیات قرآن به زندگی

اجرای طرح مسطورا باهدف گفتمان سازی قرآنی ونفوذ آیات قرآن به زندگی

گناوه- رییس تبلیغات اسلامی گناوه گفت: طرح ملی «مسطورا» با هدف گفتمان سازی قرآنی و اجرای سطر سطر آیات قرآن در زندگی و الگوگیری از کتاب وحی در شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

حجت الاسلام علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و ماه نزول کتاب الهی، فرصتی برای انس و الگو قراردادن این کتاب آسمانی در زندگی است.

وی گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه انس با قرآن به منظور تکریم و استقبال از ماه خدا ویژه برنامه‌هایی در شهرستان تدارک دیده شده است که ازجمله جهت تکریم مساجد برنامه غبارروبی مساجد، کرسی‌های تلاوت، تدبر و تفسیر قرآن با محوریت آیه‌های برگزیده در طرح ملی زندگی با آیه‌ها (طرح مسطورا) و جز خوانی می‌توان اشاره کرد.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان گناوه افزود: طرح ملی «مسطورا» با هدف گفتمان سازی قرآنی و اجرای سطر سطر آیات قرآن در زندگی و الگوگیری از کتاب وحی الهی در شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی گفت: امسال با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و عید نوروز کارگروه ویژه تبلیغ با اجرای برنامه‌های فرهنگی دینی در سواحل و یادمان شهدا گمنام به اقامه نماز جماعت، برپایی سفره‌های ساده افطاری و دعوت مردم برای پیوستن به طرح ملی مسطورا و زندگی با آیه‌ها که از سوی دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، خواهند پرداخت.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: همایش هیأت‌های مذهبی و اماکن مقدس نیز از برنامه‌های بود که در آستانه ماه مبارک رمضان در شهرستان گناوه برگزار شد.

وی بیان کرد: در این همایش که به منظور اجرایی کردن برنامه‌های ماه مبارک رمضان و طرح زندگی با آیه‌ها با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیأت‌های مذهبی شهرستان برگزار شد، از مسؤولان هیآت های مذهبی و بانیان مساجد با حضور و سخنرانی فرماندار شهرستان گناوه در حسینیه حضرت اباالفضل علیه السلام تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6050183

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