به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف تکمیل فرایند تواناسازی اجتماعات نخبگانی، از توسعه و تنوع رقابت‌ها، همایش‌ها و مسابقه‌ها در زمینه‌ها و سطوح مختلف، استقبال و از برگزیدگان آنها حمایت می‌کند. به همین دلیل برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد، متناسب با موضوع رویداد و سطح آن، مشمول تسهیلاتی از جمله «پشتیبانی از طرح برگزیده» با هدف توسعه طرح و «پشتیبانی از فرد برگزیده» با هدف توانمندسازی و تأثیرگذاری می‌شوند.

شاخص‌های شناسایی:

هریک از رویدادهای نخبگانی بر اساس شاخص‌های زیر و مبتنی بر ارزیابی اطلاعات آنها (مطابق شیوه‌نامه) شناسایی می‌شوند.

تسهیلات اعطایی:

کارگروه ارزیابی بر اساس سطح رویداد تأیید شده، تسهیلات ذیل را برای برگزیدگان آنها پیشنهاد می‌کند

* لوح تقدیر

* جایزه نقدی

* تسهیلات توانمندسازی طرح

* لحاظ امتیاز در شیوه‌نامه‌های بنیاد

این تسهیلات، بر اساس میزان مشارکت برگزیدگان (در خصوص رویدادهایی که در آن طرح یا اثری معرفی و برگزیده می‌شود) و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.

رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان تاکنون، به شرح ذیل هستند:

* جشنواره جوان خوارزمی

* جشنواره بین‌المللی خوارزمی

* جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

* جشنواره بین‌المللی فارابی

* جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

* جشنواره تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح

* مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران

* مسابقه ملی فناوری نانو

* المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

* مجموعه رقابت‌های تخصصی فن‌آورد

* مسابقات بین‌المللی کن‌ست ایران

* جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

* جشنواره حرکت

بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است.

رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و ... و همچنین توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است.