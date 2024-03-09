به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف تکمیل فرایند تواناسازی اجتماعات نخبگانی، از توسعه و تنوع رقابتها، همایشها و مسابقهها در زمینهها و سطوح مختلف، استقبال و از برگزیدگان آنها حمایت میکند. به همین دلیل برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد، متناسب با موضوع رویداد و سطح آن، مشمول تسهیلاتی از جمله «پشتیبانی از طرح برگزیده» با هدف توسعه طرح و «پشتیبانی از فرد برگزیده» با هدف توانمندسازی و تأثیرگذاری میشوند.
شاخصهای شناسایی:
هریک از رویدادهای نخبگانی بر اساس شاخصهای زیر و مبتنی بر ارزیابی اطلاعات آنها (مطابق شیوهنامه) شناسایی میشوند.
تسهیلات اعطایی:
کارگروه ارزیابی بر اساس سطح رویداد تأیید شده، تسهیلات ذیل را برای برگزیدگان آنها پیشنهاد میکند
* لوح تقدیر
* جایزه نقدی
* تسهیلات توانمندسازی طرح
* لحاظ امتیاز در شیوهنامههای بنیاد
این تسهیلات، بر اساس میزان مشارکت برگزیدگان (در خصوص رویدادهایی که در آن طرح یا اثری معرفی و برگزیده میشود) و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.
رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان تاکنون، به شرح ذیل هستند:
* جشنواره جوان خوارزمی
* جشنواره بینالمللی خوارزمی
* جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
* جشنواره بینالمللی فارابی
* جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی
* جشنواره تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح
* مسابقات بینالمللی ربوکاپ آزاد ایران
* مسابقه ملی فناوری نانو
* المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو
* مجموعه رقابتهای تخصصی فنآورد
* مسابقات بینالمللی کنست ایران
* جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
* جشنواره حرکت
بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریتهای خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاههای مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامهریزی کرده است.
رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیتهای نخبگانی آنان در تمامی حوزهها شامل علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و ... و همچنین توسعه فعالیتهای نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاههای ذیربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است.
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