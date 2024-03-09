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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

با هدف توانمندسازی؛

برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شوند

برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شوند

برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان، مشمول تسهیلاتی از جمله «پشتیبانی از طرح برگزیده» با هدف توسعه طرح و «پشتیبانی از فرد برگزیده» با هدف توانمندسازی و تأثیرگذاری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف تکمیل فرایند تواناسازی اجتماعات نخبگانی، از توسعه و تنوع رقابت‌ها، همایش‌ها و مسابقه‌ها در زمینه‌ها و سطوح مختلف، استقبال و از برگزیدگان آنها حمایت می‌کند. به همین دلیل برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد، متناسب با موضوع رویداد و سطح آن، مشمول تسهیلاتی از جمله «پشتیبانی از طرح برگزیده» با هدف توسعه طرح و «پشتیبانی از فرد برگزیده» با هدف توانمندسازی و تأثیرگذاری می‌شوند.

شاخص‌های شناسایی:

هریک از رویدادهای نخبگانی بر اساس شاخص‌های زیر و مبتنی بر ارزیابی اطلاعات آنها (مطابق شیوه‌نامه) شناسایی می‌شوند.

تسهیلات اعطایی:

کارگروه ارزیابی بر اساس سطح رویداد تأیید شده، تسهیلات ذیل را برای برگزیدگان آنها پیشنهاد می‌کند

* لوح تقدیر
* جایزه نقدی
* تسهیلات توانمندسازی طرح
* لحاظ امتیاز در شیوه‌نامه‌های بنیاد

این تسهیلات، بر اساس میزان مشارکت برگزیدگان (در خصوص رویدادهایی که در آن طرح یا اثری معرفی و برگزیده می‌شود) و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.

رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان تاکنون، به شرح ذیل هستند:

* جشنواره جوان خوارزمی

* جشنواره بین‌المللی خوارزمی

* جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

* جشنواره بین‌المللی فارابی

* جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

* جشنواره تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح

* مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران

* مسابقه ملی فناوری نانو

* المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

* مجموعه رقابت‌های تخصصی فن‌آورد

* مسابقات بین‌المللی کن‌ست ایران

* جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

* جشنواره حرکت

بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است.

رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و ... و همچنین توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است.

کد مطلب 6050187
مهتاب چابوک

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