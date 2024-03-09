۸۰۰۰ نیروی فراجا در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم یونس عبدی ظهر امروز شنبه در جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور بیان کرد: امنیت، آرامش، اقتدار و سربلندی امروز ایران ناشی از مجاهدتهای رزمندگان و شهدا است و فراجا در هشت سال دفاع و حماسه ۸ هزار شهید تقدیم کشور کرده است.
وی افزود: نیروهای نظامی و انتظامی در گذشته فقط وظیفه تأمین امنیت را داشتند، اما پرسنل فراجا به جبهه حق علیه باطل پیوستند و با دشمن بعثی به نبرد برخاستند.
به گزارش مهر، جشنواره ره آورد سرزمین نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر میزبان کاروانهای راهیان نور از ۱۵ استان غیر از خوزستان است و مقرر شده زائران با استقرار در منطقه از همه یادمانهای دفاع مقدس موجود در منطقه بازدید کنند.
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