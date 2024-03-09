  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

سرتیپ دوم عبدی:

۸۰۰۰ نیروی فراجا در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند

۸۰۰۰ نیروی فراجا در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند

اهواز- دبیر راهیان نور فرماندهی انتظامی ایران گفت: از میان شهدای دفاع مقدس هشت هزار شهید مربوط به فراجا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم یونس عبدی ظهر امروز شنبه در جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور بیان کرد: امنیت، آرامش، اقتدار و سربلندی امروز ایران ناشی از مجاهدت‌های رزمندگان و شهدا است و فراجا در هشت سال دفاع و حماسه ۸ هزار شهید تقدیم کشور کرده است.

وی افزود: نیروهای نظامی و انتظامی در گذشته فقط وظیفه تأمین امنیت را داشتند، اما پرسنل فراجا به جبهه حق علیه باطل پیوستند و با دشمن بعثی به نبرد برخاستند.

به گزارش مهر، جشنواره ره آورد سرزمین نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر میزبان کاروان‌های راهیان نور از ۱۵ استان غیر از خوزستان است و مقرر شده زائران با استقرار در منطقه از همه یادمان‌های دفاع مقدس موجود در منطقه بازدید کنند.

کد مطلب 6050354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها