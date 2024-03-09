به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان فارس، رؤسای اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری فارس و مدیران عامل شرکت‌های صنعتی و خدماتی شهرک‌های صنعتی فارس به میزبانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با اشاره به هوشمندسازی در فرایندهای ثبت شرکت‌ها نظیر ثبت تأسیس و تغییرات، گفت: این امر ماحصل حرکت تحولی سازمان ثبت و حمایت این سازمان از رشد تولید و اشتغال و برنامه‌های اقتصادی و عمرانی است.

وی افزود: در سفر به ۱۳ استان با هدف رفع مشکلات فعالان اقتصادی بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در نشست‌های هم‌اندیشی بررسی شده و راهکارهای مناسبی جهت آن‌ها ارائه شده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید شاهد الکترونیکی کردن و هوشمندسازی ۵ فرایند ثبت شرکت هستیم.

نصیری اظهار کرد: حذف پست از فرایند ثبت شرکت‌ها در سال آتی از دیگر برنامه‌های در دست اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف جلوگیری از تضییع وقت و انرژی متقاضیان است.

همچنین در این نشست مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به ثبت بالغ بر ۱۰۴ هزار شرکت و مؤسسه در این استان و نقش قابل توجه این شرکت‌ها و مؤسسات در حوزه تولید گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مقوله صنعت، اقتصاد و تولید، چنانچه مشکلات موجود در این حوزه مرتفع نشود، شاهد اقتصاد پویا نخواهیم بود.

غلامرضا کیانی ادامه داد: خوشبختانه در حوزه ثبت شرکت‌های اداره کل، تأسیس شرکت پس از انجام فرآیندها ظرف یک روز صورت می‌گیرد که این امر کمک شایانی به شرکت‌ها در انجام امور مربوطه خواهد بود.

وی اظهار کرد: در خصوص الزامات قانونی و مقوله قانونگذاری باید موضوع به سمت تسهیل امور باشد و نکته دیگر اینکه برخی از مقررات، خود مشکل‌ساز است، لذا باید اقدامات لازم در خصوص رفع موانع تولید فراهم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: با احتساب این نشست تاکنون ۳ جلسه با فعالان اقتصادی برگزار شده است و امیدواریم بتوانیم با بهره‌گیری از هم‌فکری صاحب‌نظران گام‌های مؤثری در رفع موانع تولید و کمک به شکوفایی اقتصادی کشور برداریم.

وی در پایان گفت: در این زمینه جلسات متعدد با ریاست کل دادگستری استان و استاندار در خصوص رفع مشکل شرکت‌های تولیدی برگزار شده است.