اعضای کانون‌ مساجد باید در راستای کنترل آسیب اجتماعی پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس کانون‌های مساجد اظهار کرد: فعالان کانون‌های مساجد نباید منتظر بخشنامه، دستورالعمل و آئین‌نامه باشند بلکه باید در راستای کنترل آسیب‌های اجتماعی و سایر اقدامات فرهنگی، پیشگام و پیشقدم باشند.

وی با بیان اینکه آنچه که موجب کاهش مشکلات در جامعه می‌شود همدلی و هم افزایی بین آحاد ملت است، گفت: در این مسئله نیز فعالان کانون‌های مساجد باید برنامه‌ریزی گسترده‌ای داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بیان کرد: ولایت پذیری امروزه مهمترین مقوله در بین نوجوانان و جوانان است که باید در راستای تحقق پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) «مسجد سنگر کنید، سنگرها را پر کنید» فعالان کانون‌های مساجد گام‌های محکم و استوار بردارند.

باقلاچی خاطرنشان کرد: مسجد از صدر اسلام تاکنون محل اجتماعات و حرکت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بوده و فقط کارکرد عبادی ندارد، امروز نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین تحولات اجتماعی، سیاسی، هنری و فرهنگی در مسجد شکل گرفته است.