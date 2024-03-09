  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۲۱

شرایط شماره گذاری خودروهای داخلی با مدل ۱۴۰۳

شرایط شماره گذاری خودروهای داخلی با مدل ۱۴۰۳

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا شرایط شماره گذاری خودروهای تولیدی با مدل سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اشاره به درج مدل سال بعد برای خودروهای تولیدی بعد از دهه فجر گفت: هرساله در ایام مبارک دهه فجر، اجازه درج مدل سال بعد در خودروهای تولیدی و اسناد آنها به خودروسازان داده می‌شود که امسال هم طبق روال سال‌های گذشته این امکان برای خودروسازان میسر شد.

وی افزود: خودروهای تولید داخل که از طرف شرکت‌های سازنده مشخصات فنی آنها مانند شماره شاسی، پلاکت مشخصات و همچنین اسناد فروش آنها مشخص کننده مدل ۱۴۰۳ باشد و به پلیس معرفی شوند، با مدل ۱۴۰۳ شماره گذاری خواهند شد؛ لذا مدل درج شده توسط پلیس در اسناد مالکیت صادره منطبق با مشخصات و مختصات فنی و اسناد فروش شرکت سازنده بوده و معیار تعیین مدل وسایل نقلیه تولیدی است.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: هر خودرویی که در حال حاضر شماره گذاری می‌شود، در صورتی مدل آن ۱۴۰۳ در اسناد درج می‌شود که شرایط فوق را داشته باشند، در غیر این صورت مدل آنها منطبق با مشخصات فنی و اسناد فروش شرکت سازنده خواهد بود.

کد مطلب 6050591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها