مخالفت با بازشماری آرای انتخابات مجلس در پاکدشت/مستندات کافی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل کارخانه شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت حوزه انتخابیه پاکدشت در خصوص بررسی اعتراضات نامزدهای انتخابات در محل فرمانداری برگزار شد و این هیأت‌ها تصمیم خود را در خصوص اعتراض تعدادی از کاندیداهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

رئیس حوزه انتخابیه پاکدشت گفت: با توجه به جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت در خصوص بررسی شکایات واصل شده از سوی نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات و با مدنظر قرار دادن ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌نماید نامزدها باید شکایات مستند خود را تسلیم دارند، هیأت مذکور به دلیل عدم ارائه مستندات از سوی معترضین، مخالفت خود را با بازشماری آرا اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: به اطلاع مردم و نامزدهای حوزه انتخابیه پاکدشت می‌رساند بعد از تطبیق صورت جلسات دستی و الکترونیکی شعب اخذ رأی، تغییری در نتیجه این حوزه انتخابیه صورت نگرفت.

فرماندار پاکدشت عنوان کرد: نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ فرصت داشتند، شکایات مستند خود را از طریق سامانه داوطلب تسلیم شورای نگهبان کنند.

وی عنوان کرد: هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پاکدشت تابع تصمیم شورای نگهبان خواهد بود.

بر اساس این گزارش شهرستان پاکدشت، یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.