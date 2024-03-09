مدارس ۷ شهرستان جنوبی سیستان و بلوچستان غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی در شهرهای ساحلی استان و بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری، فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان، مدارس شهرستان‌های چابهار، زرآباد، قصرقند، کنارک، نیکشهر، لاشار و دشتیاری در تمامی مقاطع تحصیلی به دلیل احتمال بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر فردا یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در نوبت صبح به صورت غیرحضوری خواهد بود.