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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۴

بنا بر اعلام استانداری؛

مدارس ۷ شهرستان جنوبی سیستان و بلوچستان غیر حضوری شد

مدارس ۷ شهرستان جنوبی سیستان و بلوچستان غیر حضوری شد

زاهدان_مدارس ۷ شهرستان جنوبی سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در نوبت صبح به صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی در شهرهای ساحلی استان و بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری، فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان، مدارس شهرستان‌های چابهار، زرآباد، قصرقند، کنارک، نیکشهر، لاشار و دشتیاری در تمامی مقاطع تحصیلی به دلیل احتمال بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر فردا یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در نوبت صبح به صورت غیرحضوری خواهد بود.

کد مطلب 6050803

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    نظرات

    • مایا IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
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      دستتون درد نکنه غیر حضوری کردین آخه تو وضعیت بچه می‌تونه درس بخونه جای رو ندارن بخوابه همه جارو آب گرفته آرامش فکری ندارن الآنم که ماه رمضونه ول کنین بیچاره ها ر و بزارین به حال خودشون باشن

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