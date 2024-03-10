به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی، در راستای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک و توسعه همکاری اقتصادی - تجاری، تفاهمنامه همکاریِ فیمابین با حضور سردار سرتیپ پاسدار «مصطفی محمدنجار» و امیر سرتیپ دوم «محسن گلسرخ حق» رؤسای قرارگاه اقتصادی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش، به میزبانی قرارگاه اقتصادی و دجا انعقاد شد.
سردار محمدنجار در مراسم انعقاد این تفاهمنامه، با اشاره به ظرفیتهای بالقوه در سطح نیروهای مسلح، بهویژه وزارت دفاع و ارتش گفت: همافزایی در بین یگانهای نیروهای مسلح در عرصههای مختلف، میتواند رشد و بالندگی را به همراه داشته باشد و یکی از مهمترین مؤلفهها در این مسیر، انتقال تجارب است که قطعاً در پیشرفت برنامههای اقتصادی - تجاری مؤثر خواهد بود.
وی ضمن اشاره به فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) در حوزه برنامههای اقتصادی در نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای بسیار مطلوبی در حوزههای مختلف اقتصادی - تجاری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وجود دارد که به واسطه این ظزفیتها، میتوان در جهت ارتقای معیشت کارکنان و خانوادهها، گامهای اساسی برداشت.
رییس قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه، مجهز شدن به فناوریهای مدرن را در اولویت دانست و اظهار داشت: آیندهپژوهی و رصد اقتصادی، از جمله برنامههای مهم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. باید به فناوریهای نو و مدرن مجهز شد و در حوزه دانشبنیان کردن اقتصاد گام برداشت. این تفاهم، آینده امیدبخشی را برای هر دو ارگان به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به ورود ارتش به مقوله اقتصاد برابر منویات فرماندهی معظم کل قوا (حفظهاللهتعالی)، گفت: با توجه به ارتقای معیشت و بهخصوص تهیه مسکن کارکنان، برابر تدابیر فرمانده کل ارتش، سازمان اقتصاد مقاومتی در ارتش تشکیل شده است. ارتش ظرفیتهای بسیار مطلوبی در حوزههای مختلف دارد و این تفاهمنامه میتواند ظرفیتهای بالفعل ارتش را شکوفا کند.
امیر گلسرخ حق اضافه کرد: امیدوارم با توجه به ظرفیتهای موجود در وزارت دفاع و ارتش و همچنین تجاربی که به دست آمده، با مشارکت و همکاری و ارادهای که در هر دو نیرو وجود دارد و حمایتهای ستاد کل نیروهای مسلح در عرصههای مختلف و دانشبنیان، بتوانیم همکاری بسیار خوبی داشته باشیم.
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