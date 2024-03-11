۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

گوگل یک مهندس مخالف رژیم صهیونیستی را اخراج کرد

گوگل یک مهندس ابر رایانشی که سخنرانی مدیر بخش کسب و کار شرکت در رژیم صهیونیستی را مختل کرده بود اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سخنرانی در یک رویداد مربوط به صنعت فناوری اسرائیلی در نیویورک انجام شده بود.

در ویدئویی که یک خبرنگار از این رویداد ثبت کرده و اکنون فراگیر شده، کارمند گوگل فریاد می زند: من یک مهندس نرم افزار گوگل هستم و از ساخت فناوری برای نسل کشی یا نظارت سرباز می زنم!

این مهندس گوگل در میان هیاهوی تماشاچیان توسط نیروهای امنیتی از محل خارج شد اما همچنان صحبت می کرد و به پروژه Nimbus اشاره می کرد. این پروژه مبتنی بر قراردادی ۱.۲ میلیارد دلاری است که گوگل و آمازون برای تامین هوش مصنوعی و فناوری های دیگر ارتش رژیم صهیونیستی منعقد کرده است.

رویداد مذکور در نیویورک با موضوع «ایستادگی با فناوری اسرائیلی» برگزار شده بود زیرا پس از آغاز درگیری های حماس و رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر سرمایه گذاری در منطقه تحت سلطه این رژیم کاهش یافته بود. مهندس اخراجی گوگل در مصاحبه ای با یک خبرنگار آزاد گفته بود؛ هدفش از این اقدام آن بود که دیگر مهندسان ابر رایانشی شرکت نیز بدانند که باید در کنار جوامعی بایستند که تحت تاثیر فعالیت های این عده قرار می گیرند.

هرچند او به طور ناشناس با یک خبرنگار صحبت کرده بود تا از عواقب این رویداد در محل کارش جلوگیری کند، اما گوگل به سرعت وی را شناسایی کرد.

سال گذشته گروهی از کارمندان گوگل یک نامه سرگشاده منتشر کردند و از شرکت خواستند پروژه Nimbus را لغو کند. همچنین آنها نسبت به فرهنگ نفرت، سواستفاده و انتقام جویی علیه کارمندان عرب، مسلمان و فلسطینی در شرکت اعتراض کردند.

