راهبرد جدید سنوار برای پیشبرد جنگ غزه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در شرایطی که با آغاز ماه مبارک رمضان مذاکرات برای آتشبس در غزه به نتیجه نرسیده و نگرانیهای زیادی به ویژه از جانب صهیونیستها درباره تشدید اوضاع سراسر فلسطین و به طور خاص کرانه باختری وجود دارد، دادهها و اطلاعات دریافتی از جنبش حماس در میدان و داخل نوار غزه نشان می دهد که یحیی السنوار رهبر این جنبش در نوار غزه و فرماندهان ارشد گردانهای القسام به طور کامل از مذاکره درباره هر معاملهای که منجر به تحقیر حماس و مقاومت فلسطین یا آسیب رسیدن به موقعیت مردمی آن شود خودداری میکنند.
بر اساس این اطلاعات، تصمیم محوری و نهایی حماس بر این است که در هیچ معامله و توافقی امتیازات حیاتی به دشمن ندهد. همچنین به نظر میرسد که مقامات حماس و گروههای مقاومت از جمله جنبش جهاد اسلامی از مذاکره کنندگان سیاسی مقاومت در خارج از غزه خواستهاند با توجیهات و بهانههای مربوط به ماه رمضان، وارد هیچ توافقی که ممکن است به مقاومت آسیب بزند یا مناسب با حجم فداکاریهای ملت فلسطین در غزه نباشد، نشوند.
بر این اساس، رهبران مقاومت فلسطین از مذاکره کنندگان خود خواستهاند که ماه رمضان و اتفاقاتی که ممکن است در آن رخ دهد را از معادله حذف کنند و همچنین عناصر مربوط به نبرد در رفح را هم از محاسبات خود خارج نمایند. این رهبران مقاومت تاکید کردند گروههای مقاومت فلسطین آمادگی کامل برای دفاع از رفح در صورت هرگونه تجاوز دشمن به این شهر را دارند.
دراین زمینه منابع گزارش می دهند به نظر میرسد تاکتیک میدانی نظامی که اکنون جنبش حماس در نوار غزه پیش گرفته، تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن علیرغم همه فداکاریها و هزینههایی است که فلسطینیها باید بپردازند. از این رو گزارشهای میدانی نشان میدهد گردانهای القسام و سایر شاخههای نظامی مقاومت تصمیم به ایجاد تغییراتی در قواعد درگیری با دشمن در ماه رمضان گرفتهاند و از جمله تغییرات جدید در این زمینه، تمرکز بر کمینهایی است که رزمندگان برای نیروهای دشمن آماده میکنند تا به این ترتیب هزینههای مقاومت در سطح نظامی و منابع انسانی کمتر شده و به موازات آن ارتش دشمن مجبور باشد بهای مادی و انسانی بیشتری بپردازد.
در زبان نظامی، این تاکتیک حماس به معنای پرهیز از تقابل آشکار وتمرکز بر دفاع محلی در برخی مناطق بدون از دست دادن قدرت است و این همان تاکتیکی است که در محله الزیتون به کار رفت و همه نتایج آن را دیدند. شواهد نشان میدهد که گردانهای القسام آمادهاند این جنگ فرسایشی را تا ۲ سال ادامه دهند.
گزارشهای دریافتی از غزه حاکی از آن است که جناحهای مقاومت همچنان توانایی بالای خود را برای درگیری و کنترل میدانها حفظ کردهاند. یحیی السنوار به رهبران سیاسی مقاومت ابلاغ کرده است که اسراییل امروز در جایی قرار گرفته که مقاومت میخواهد.
