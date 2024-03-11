۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

رأی الیوم گزارش داد؛

راهبرد جدید سنوار برای پیشبرد جنگ غزه چیست؟

یحیی سنوار و دیگر رهبران مقاومت فلسطین قصد دارند در ماه رمضان تاکتیک موفقی را که پیشتر در محله الزیتون اتخاذ کرده بودند، به سایر محورهای درگیری با دشمن تعمیم دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در شرایطی که با آغاز ماه مبارک رمضان مذاکرات برای آتش‌بس در غزه به نتیجه نرسیده و نگرانی‌های زیادی به ویژه از جانب صهیونیست‌ها درباره تشدید اوضاع سراسر فلسطین و به طور خاص کرانه باختری وجود دارد، داده‌ها و اطلاعات دریافتی از جنبش حماس در میدان و داخل نوار غزه نشان می دهد که یحیی السنوار رهبر این جنبش در نوار غزه و فرماندهان ارشد گردان‌های القسام به طور کامل از مذاکره درباره هر معامله‌ای که منجر به تحقیر حماس و مقاومت فلسطین یا آسیب رسیدن به موقعیت مردمی آن شود خودداری می‌کنند.

بر اساس این اطلاعات، تصمیم محوری و نهایی حماس بر این است که در هیچ معامله و توافقی امتیازات حیاتی به دشمن ندهد. همچنین به نظر می‌رسد که مقامات حماس و گروه‌های مقاومت از جمله جنبش جهاد اسلامی از مذاکره کنندگان سیاسی مقاومت در خارج از غزه خواسته‌اند با توجیهات و بهانه‌های مربوط به ماه رمضان، وارد هیچ توافقی که ممکن است به مقاومت آسیب بزند یا مناسب با حجم فداکاری‌های ملت فلسطین در غزه نباشد، نشوند.

بر این اساس، رهبران مقاومت فلسطین از مذاکره‌ کنندگان خود خواسته‌اند که ماه رمضان و اتفاقاتی که ممکن است در آن رخ دهد را از معادله حذف کنند و همچنین عناصر مربوط به نبرد در رفح را هم از محاسبات خود خارج نمایند. این رهبران مقاومت تاکید کردند گروه‌های مقاومت فلسطین آمادگی کامل برای دفاع از رفح در صورت هرگونه تجاوز دشمن به این شهر را دارند.

دراین زمینه منابع گزارش می‌ دهند به نظر می‌رسد تاکتیک میدانی نظامی که اکنون جنبش حماس در نوار غزه پیش گرفته، تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن علیرغم همه فداکاری‌ها و هزینه‌هایی است که فلسطینی‌ها باید بپردازند. از این رو گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد گردان‌های القسام و سایر شاخه‌های نظامی مقاومت تصمیم به ایجاد تغییراتی در قواعد درگیری با دشمن در ماه رمضان گرفته‌اند و از جمله تغییرات جدید در این زمینه، تمرکز بر کمین‌هایی است که رزمندگان برای نیروهای دشمن آماده می‌کنند تا به این ترتیب هزینه‌های مقاومت در سطح نظامی و منابع انسانی کمتر شده و به موازات آن ارتش دشمن مجبور باشد بهای مادی و انسانی بیشتری بپردازد.

در زبان نظامی، این تاکتیک حماس به معنای پرهیز از تقابل آشکار وتمرکز بر دفاع محلی در برخی مناطق بدون از دست دادن قدرت است و این همان تاکتیکی است که در محله الزیتون به کار رفت و همه نتایج آن را دیدند. شواهد نشان می‌دهد که گردان‌های القسام آماده‌اند این جنگ فرسایشی را تا ۲ سال ادامه دهند.

گزارش‌های دریافتی از غزه حاکی از آن است که جناح‌های مقاومت همچنان توانایی بالای خود را برای درگیری و کنترل میدان‌ها حفظ کرده‌اند. یحیی السنوار به رهبران سیاسی مقاومت ابلاغ کرده است که اسراییل امروز در جایی قرار گرفته که مقاومت می‌خواهد.

    • NP IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      بهترین تصمیم همینه مذاکره توافقی نکنند چون هر توافقی فقط به ضرر خود فلسطینی ها ملت غزه مقاومت خواهد بود . حتی ذره ای به این رژیم جعلی متحدان این رژیم اعتماد نکنند فقط به تصمیم اراده قلبی خودشون تا رسیدن به هدف اصلی تمرکز ادامه دهند و آن هم آزادی خاک فلسطین و اخراج پاک سازی کامل ظالمین
      • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        آخه تو که با زن و بچه آواره نشدی که انقدر راحت درباره جنگ افروزی نظر میدی
      • عبدعلی. افراسیابی IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
        خدا می داند حق با شماست ای همه شهید با قاتل خواهر کودکان توافق تا آخر جنگ پیروزی نزدیک اگر آتش بس کوتاه باشد نه نه
    • NP IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      جنگ همینه کشته شهید زیاد داده میشه تا بالاخره حق به حقدار برسه ظلم برچیده بشه . و این وعده الهی هست . ما هم این جنگ رو با مداخله غربی ها به حمایت از صدام حسین داشتیم گذراندیم شهید کشته مجروح دادیم ملت حلبچه کودکان با بمب خردل تلف کشته شدند و.. اما خداوند در این جنگ با ظالمین نیست بلکه حامی مظلومینه
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      درود بر شما 🌷🌷
    • فرهاد IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      اسرائیل توان جنگ دیگه نداره نشون باون نشون که مدام پای میز مذاکره میاد بعلاوه فلسطینیها رو هرچقدر تلفات بگیره فقط تبعاتش بیشتر میشه
    • محمد باغبادی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      دم بچه های مقاومت فلسطین گرم فقط اتکا به خداوند متعال وخود محور مقاومت انشالله پیروز میشویم شک نکنید
    • مریم کیوانمهر IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      باسلام وتبریک ماه مبارک رمضان وآفرین بر سلحشوران مسجد الاقصی مسلمانان علاوه بر کمک مالی وفکری ودعای باید متحد باشن وبا این اتحاد لرزه بر اندام دشمن بااندازند همانا که خداوند میفرماید ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقامکم
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      سلام به رزمندگان مقاومت و حزب الله لبنان خداوندباصبرکننده گان است موفق باشید آقای یحیی سنوار وسید بزرگوار حسن نصرالله وشیر مردان یمنی بدرالدین و....
    • حمید حسینی IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      انشاالله به برکت این ماه عزیز اسرائیل نابود.وفلسطین عزیز آزاد خواهد شد
    • یاسر IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      حماس پیروز جنگ و اسرائیل شکست خورده هچنین سازمان ملل شکست خورد آمریکا انگلیس، جامعه جهانی برای جلوگیری از بمباران مردم بیگناه شکست خوردن ،در این جنگ حماس وگرو های مقاومت پیروزشدن یمن پیروز لبنان پیروز ،... ولی اسرائیل شکست سخت هم اطلاعاتی هم نظامی خورد

