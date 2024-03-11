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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

سرهنگ افشاری خبر داد؛

کشف ۱۵ میلیارد ریال مواد محترقه غیرمجاز در جنوب تهران

کشف ۱۵ میلیارد ریال مواد محترقه غیرمجاز در جنوب تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف بیش از ۱۰۹ هزار قلم انواع مواد محترقه خارجی و ایرانی غیرمجاز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی، مأموران این پلیس موفق به کشف انبار دپوی کالای قاچاق در محدوده جنوب تهران شدند.

وی عنوان داشت: تحقیقات مأموران حاکی از این بود، مقادیری مواد محترقه غیرمجاز توسط خودروهای شوتی به انباری در صالح آباد تهران تخلیه و دپو شده است.

سرهنگ افشاری افزود: در بازدید از این مکان ۴۹۷ کارتن حاوی ۱۰۹.۰۰۲ عدد انواع مواد محترقه خارجی فاقد مجوزهای قانونی کشف و با دستور قضائی انبار کالا پلمب شد.

وی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: در این رابطه مالک کالا دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6052471

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