کشف ۱۵ میلیارد ریال مواد محترقه غیرمجاز در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی، مأموران این پلیس موفق به کشف انبار دپوی کالای قاچاق در محدوده جنوب تهران شدند.

وی عنوان داشت: تحقیقات مأموران حاکی از این بود، مقادیری مواد محترقه غیرمجاز توسط خودروهای شوتی به انباری در صالح آباد تهران تخلیه و دپو شده است.

سرهنگ افشاری افزود: در بازدید از این مکان ۴۹۷ کارتن حاوی ۱۰۹.۰۰۲ عدد انواع مواد محترقه خارجی فاقد مجوزهای قانونی کشف و با دستور قضائی انبار کالا پلمب شد.

وی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: در این رابطه مالک کالا دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.