تماشاگر چهار کنسرت در حوزه موسیقی جدی باشید

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان و ارکسترهای شناخته شده حوزه موسیقی کلاسیک طی روزهای پیش رو در تالارهای مهم تهران کنسرت‌هایی را برگزار می کنند.

ارکستر ملی ایران؛ اجرای آثار احمد پژمان و چند قطعه خاطره انگیز

آخرین کنسرت ارکستر ملی ایران از مجموعه‌های تحت پوشش بنیاد فرهنگی هنری رودکی در سال ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

در این کنسرت که با رهبری مهمان مازیار ظهیرالدینی از نوازندگان با سابقه ویولن پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد، بخش‌هایی از آلبوم «دیورتیمنتو» اثر احمد پژمان آهنگساز و موسیقی دان پیشگام کشورمان و چند آهنگ خاطره انگیز از مهران روحانی آهنگساز نوگرای موسیقی کلاسیک پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

آلبوم «دیوِرتیمِنتو» جدیدترین اثر کلاسیک احمد پژمان است که خصوصیات سبکی آن به مانند سایر آثار این هنرمند است. دیورتیمنتو یک کلمه ایتالیایی به معنای تفریح و سرگرمی است. این اصطلاح از قرن بیستم توسط آهنگسازان کلاسیک برای کارهای نه چندان جدی به کار می‌رود. نام این آلبوم خود نوعی شوخی است زیرا که موسیقی در این آلبوم نه ساده، بلکه در حد خود پیچیدگی دارد و مخاطب خاص خود را می‌طلبد. این آلبوم شامل چندین قطعه برای کوینتت زهی است که ملودی غالب قطعات آن بر اساس موسیقی ایرانی است.

«نوستالژیا - دلتنگی ها» به آهنگسازی مهران روحانی نیز قطعه‌ای در سه موومان است؛ موومان اول با نام «قرمز و رنگ عشق» بر اساس تم مشهور الهه ناز اثر اکبر محسنی نوشته شده است. موومان دوم با نام «رنگ سفید» بر اساس تم مشهور «سنگ خارا (دشتی)» از علی تجویدی پرداخته شده و موومان نهایی «رنگ سبز پرچم» بر اساس تم مشهور بهار دلنشین اثر روح الله خالقی ساخته شده است.

ارکستر فیلارمونیک اصفهان؛ اجرای «بیژن و منیژه» حسین دهلوی و چند اثر دیگر

ارکستر فیلارمونیک وستای اصفهان به رهبری پوریا ولی خانی هم ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۲۴ اسفند کنسرتی را در تالار رودکی تهران برگزار می کند.

در این کنسرت منتخبی از آثار پروژه ماندگار «بیژن و منیژه» به آهنگسازی مرحوم حسین دهلوی به عنوان یکی از مهم ترین آثار مرتبط با آهنگسازی در موسیقی سمفونیک ایران که براساس داستان شاهنامه فردوسی آهنگسازی شده، پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

مرحوم حسین دهلوی در سال ۱۳۵۴ یکی از مهم ترین آثار موسیقی سمفونیک ایران را با نام «بیژن و منیژه» تصنیف کرد که اثری عظیم و باشکوه برای ارکستر سمفونیک بود. این اثر بعدها به صورت یک سوئیت نیز تنظیم شد که بارها به اجرا درآمد.

اجرای آثاری از سرجیی پروکیو، یوهان اشتراوس، آرتورو مارکز، پیوتر چایکفوسکی و فرید عمراهم بخش دیگری از تازه ترین کنسرت ارکستر فیلارمونیک اصفهان است که پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

گروه «سرژیک میرزاییان»؛ اجرای کنسرت ۱۹۱۵ در تالار وحدت

گروه کُر و ارکستر سرژیک میرزاییان هم ساعت ۲۱:۳۰ روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند ماه کنسرت «۱۹۱۵» را در تالار وحدت تهران روی صحنه می برد.

سرژیک میرزاییان از جمله هنرمندانی است که از هفده سالگی به عضویت گروه کُر «اوراردو» به رهبری «ژورا میناسیان» درآمد و ضمن نوازندگی پیانو در این گروه، چند قطعه از ساخته‌های کُرال خود را رهبری کرد که این همکاری حدود شش سال به طول انجامید. در همان سال‌ها از کلاس‌های صداسازی حسین سرشار بهره‌مند شد. سپس به مدت یک سال در گروه کُر «سوان» به رهبری گورگن موسسیان و ۲ سال در گروه کُر «نارک» به رهبری تیگران سوکیاسیان و یک سال در گروه کُر «نرسس شنورهالی» به رهبری هراچویی ماکاریان به عنوان خواننده کُر همکاری کرد و پس از آن به عضویت گروه کُر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رهبری گورگن موسسیان درآمد و هفت سال به عنوان خواننده «تنور» با آن گروه همکاری داشت.

وی همچنین در کنسرت‌هایی به رهبری گورگن موسسیان، فریدون ناصری، فرهاد فخرالدینی، لوریس چکناواریان، شهرداد روحانی، منوچهر صهبایی، مجید انتظامی و ادو میچیچ به اجرای برنامه پرداخته‌است.

ارکستر موسیقی ملی «شهر آوا»؛ اجرای آثار ماندگار موسیقی ملی در برج آزادی

مجموعه برج آزادی تهران هم ساعت ۲۱ روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند ماه میزبان مخاطبان موسیقی با برگزاری کنسرت ارکستر موسیقی ملی «شهر آوا» است.

در این کنسرت تلاش شده تا در روزهای پایانی اسفند ماه آثار خاطره انگیز و ماندگار موسیقی ایران که پیش تر توسط آهنگسازان شهیر موسیقی کشورمان در قالب های مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفته، با خوانندگی حسین نوربخش اجرا شود.

ارکستر «شهر آوا» از جمله مجموعه های فعال حوزه موسیقی است که به واسطه فعالیت در حوزه های آموزشی در پروسه های زمان بندی مختلف مجموعه کنسرت هایی را در تالارهای مختلف برگزار می کند.