رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴ ایران، روسیه و چین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴ ایران، روسیه و چین در دریای عمان آغاز شد.
این رزمایش مشترک که به منظور حفاظت از فعالیتهای اقتصادی دریایی انجام میشود مرحله اصلی آن امروز (سه شنبه) آغاز شد و تا روز جمعه ادامه دارد.
در این رزمایش، یگانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و یگانهای شناوری سطحی، زیر سطحی و پروازی کشورهای چین و روسیه شرکت دارند همچنین و نمایندگانی از کشورهای عمان، آذربایجان، قزاقستان، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز حضور دارند.
هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاریهای چند جانبه میان کشورهای شرکتکننده و نشاندادن حُسن نیت و توانایی این کشورها در حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد جامعه دریایی با آیندهای مشترک است.
از اهداف این رزمایش میتوان به تقویت امنیت تجارت دریایی بینالمللی، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی، اقدامات بشردوستانه، تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی اشاره کرد.
شایان ذکر است یگانهای از نیروی دریایی سپاه به استعداد ده فروند شناور سبک و سنگین ۴۲۰ نفر نیرو رزمی پشتیبانی و دو فروند بالگرد در این رزمایش مشترک شرکت دارند.
