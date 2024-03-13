پیش بینی افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی سابق این کشور، طی مصاحبه‌ای از احتمال افزایش قیمت گاز در اروپا خبر داد و گفت دلیل این مسیله وجود برخی مخاطرات خارجی و چشم‌انداز افزایش تقاضای گاز در کشورهای اروپاییست که موجب بی ثبات ماندن بازار این حامل انرژی در سطح اتحادیه اروپا شده است.

این مقام روس افزود: هر گونه مخاطره بیرونی می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت گاز در بازار اروپا منجر شود. از طرفی شرایط اروپا به گونه‌ای است که ممکن است به خاطر پایین بودن قیمت گاز شاهد افزایش تقاضا و متعاقباً بالا رفتن قیمت آن در سطح این قاره باشیم.

نواک معتقد است که این نگاه که اروپا توانسته بخش زیادی از واردات گاز از روسیه را با واردات گاز از دیگر کشورها جایگزین کند درست نیست. بازار گاز در اتحادیه اروپا همچنان نسبت به برخی عوامل بیرونی از جمله رقابت در بازار جهانی به‌خصوص از سوی کشورهای پر مصرف آسیایی، حساس است.

در سال ۲۰۲۳ مصرف گاز اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل از آن ۷ درصد کاهش یافت و به ۳۳۰ میلیارد متر مکعب رسید. این رقم البته نسبت به سال ۲۰۲۰ معادل ۲۰ درصد کمتر بوده که به اعتقاد نواک به از بین رفتن برخی صنایع در سطح اتحادیه اروپا منجر شده است.