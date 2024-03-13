به گزارش خبرگزرای مهر، «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ برای حوزه فرهنگ، هنر و رسانه سال خاصی بود و کشور بعد از مشکلاتی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با توطئه دشمنان ایجاد شد، از حوزه عادی‌سازی فعالیت‌ها وارد دوره طلایی شد.

وی افزود: شاید در ابتدای فعالیت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دولت سیزدهم برخی برای موفقیت‌های این حوزه ابراز تردید داشتند. اما حوزه فرهنگ و هنر در همه بخش‌ها از جمله تئاتر، رشته‌های صحنه‌ای و سینما، حد نصاب‌ها و رکوردهای جدیدی به دست آورد که برخی از این رکوردها بیش از ۳ دهه تغییر نیافته بود و برای نخستین بار محقق شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت حوزه سینما اظهار کرد: در این حوزه، سال را در حالی به اتمام می‌رسانیم که فروش فیلم‌های سینمایی از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نزدیک یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری و همچنین تعداد سینماها از ۵۷۰ سالن در آغاز دولت به ۹۰۰ سالن سینما رسیده است.

اسماعیلی با اشاره به اسناد مهمی که در ۲ سال اخیر با مدیریت این وزارتخانه به سرانجام رسیده است، تصریح کرد: سند موسیقی، موضوع ایجاد شهر جدید صنایع خلاق و ده‌ها ریل‌گذاری دیگر در حوزه هنر و رسانه انجام شده است.

آغاز نمایشگاه قرآن کریم از ابتدای نوروز در سراسر کشور

وی اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای نوروز ۱۴۰۳ نمایشگاه بزرگ قرآن کریم را با شعار می‌خوانمت در تهران و ۳۰ استان کشور و همزمان با ایام ماه مبارک رمضان آغاز خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده استقبال ۵ میلیون نفری از نمایشگاه قرآن در تهران انجام خواهد شد، گفت: استقبال بین‌المللی ارزنده‌ای از نمایشگاه پیش‌بینی شده است و به بخش غزه به صورت ویژه در نمایشگاه قرآن پرداخته خواهد شد.

اسماعیلی بخش کودک و نوجوان را از بخش‌های اصلی نمایشگاه بزرگ قرآن نام برد و افزود: دراین نمایشگاه، از خادمان قرآن کریم با حضور رییس‌جمهور تجلیل خواهیم کرد.