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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴

پتروشیمی شازند از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران واگذار شد

پتروشیمی شازند از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران واگذار شد

بانک ملی ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از بانک ملی ایران ،۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد ریال، در چهارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی معامله‌ای شفاف و به صورت نقدی به خریداری دارای صلاحیت واگذار شد.

این واگذاری، گام بسیار مهمی در شبکه بانکی کشور در راستای خروج از بنگاهداری، کاهش تصدی گری بانک‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است شرکت پالایشگاه تهران با نماد بورسی شتران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است، نسبت به خرید سهم بانک ملی ایران از پتروشیمی شازند اقدام کرده است. به این ترتیب ۴۷ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت از واگذاری شرکت پتروشیمی شازند منتفع می‌شوند.

کد مطلب 6054268

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    نظرات

    • IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
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      احسنت ودرود بر بزرگترین بانک اسلام وکارکنان خدوم وزحمت گش همین طور که دل ۸۵ میلیون ایرانی را با همت تان خوشحال نمودید.بی نهایت سپاسگزاریم.اجرتان با امام حسین
    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
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      مرحبا به بانک ملی و کارکنان...بانک های دولتی وخصوصی هم شروع کن از بانک ملی یاد بگیرن

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