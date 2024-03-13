پتروشیمی شازند از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از بانک ملی ایران ،۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد ریال، در چهارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی معامله‌ای شفاف و به صورت نقدی به خریداری دارای صلاحیت واگذار شد.

این واگذاری، گام بسیار مهمی در شبکه بانکی کشور در راستای خروج از بنگاهداری، کاهش تصدی گری بانک‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است شرکت پالایشگاه تهران با نماد بورسی شتران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است، نسبت به خرید سهم بانک ملی ایران از پتروشیمی شازند اقدام کرده است. به این ترتیب ۴۷ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت از واگذاری شرکت پتروشیمی شازند منتفع می‌شوند.