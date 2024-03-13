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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

کلینتون: رای به ترامپ، رای به تیم پوتین است

کلینتون: رای به ترامپ، رای به تیم پوتین است

نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، رای دادن به «دونالد ترامپ» را معادل حمایت از روسیه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه پیشین آمریکا از مردم این کشور خواست تا به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور در انتخابات ۲۰۲۴ رأی ندهند.

«هیلاری کلینتون»، که رقابت انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را به ترامپ واگذار کرد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: این موضوع هر روز شفاف‌تر می‌شود که رأی دادن به ترامپ، رأی به تیم پوتین است.

وزیر خارجه سابق آمریکا این پیام را در واکنش به موضع گیری های اخیر ترامپ در خصوص قطع کمک به اوکراین، در صورت بازگشت به کاخ سفید منتشر کرد.

رئیس جمهور سابق آمریکا از جمهوری‌خواهان خواست تا لایحه پیشنهادی سنای آمریکا برای تخصیص کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب نکنند. ترامپ بارها گفته در صورت پیروزی در انتخابات، کمک‌ها به اوکراین قطع می‌شود.

کد مطلب 6054620

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