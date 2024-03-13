استارت پیروزی های نساجی با الهامی/ شاگردان ساکت سربلند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی و شمس آذر در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر و با قضاوت علی بای در ورزشگاه شهید وطنی قایمشهر از ساعت ۱۹ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نساجی چی ها به پایان رسید تا این تیم به اولین پیروزی خود تحت هدایت ساکت الهامی دست یابد.

نیمه اول این بازی با وجود اینکه هر دو تیم فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشتند با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم مهرداد عبدی در دقیقه ۶۸ توانست قفل دروازه شمس آذر را باز کند تا نساجی در آخرین بازی خانگی خود در سال ۱۴۰۲ با پیروزی زمین را ترک کند و از قعر جدول فاصله بگیرد.

نساجی با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و با توجه به شکست صنعت نفت آبادان جای این تیم را در رده پانزدهم جدول گرفت. شمس آذر هم با ۲۵ امتیاز در رده هشتم باقی ماند.