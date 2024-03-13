به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت از افزایش اختلافات میان مقامات رژیم صهیونیستی پرده برداشت.
یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که بر اساس ارزیابیها، در سایه راه و روش اداره کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، این کابینه تداوم نخواهد داشت.
این روزنامه عبری زبان تاکید کرد که در دوره پیشرو و در سایه بحران موجود میان بنی گانتز و بنیامین نتانیاهو سرزمینهای اشغالی شاهد تحولات سیاسی بزرگی خواهد بود.
با توجه به این اختلافات و بر اساس گزارش رسانههای عبری زبان بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی امکان انحلال کابینه جنگ و تفویض اتخاذ تصمیمات به کابینه اصلی این رژیم را بررسی میکند.
نظر شما