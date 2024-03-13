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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۴۳

تشدید اختلافات میان مقامات صهیونیست/ کابینه جنگ منحل می‌شود؟

تشدید اختلافات میان مقامات صهیونیست/ کابینه جنگ منحل می‌شود؟

یک روزنامه عبری زبان از تشدید اختلافات میان مقامات رژیم صهیونیستی و احتمال انحلال کابینه جنگ این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت از افزایش اختلافات میان مقامات رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که بر اساس ارزیابی‌ها، در سایه راه و روش اداره کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، این کابینه تداوم نخواهد داشت.

این روزنامه عبری زبان تاکید کرد که در دوره پیشرو و در سایه بحران موجود میان بنی گانتز و بنیامین نتانیاهو سرزمین‌های اشغالی شاهد تحولات سیاسی بزرگی خواهد بود.

با توجه به این اختلافات و بر اساس گزارش رسانه‌های عبری زبان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امکان انحلال کابینه جنگ و تفویض اتخاذ تصمیمات به کابینه اصلی این رژیم را بررسی می‌کند.

کد مطلب 6054792

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