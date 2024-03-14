پیام تسلیت اردوغان در پی حادثه امنیتی برای تیم حفاظتی خود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی صباح در گزارشی از کشته شدن یکی از محافظان رئیس جمهور ترکیه و زخمی شدن سه نفر دیگر در یک حادثه تصادف رانندگی خبر دادند.

دولت ترکیه اعلام کرد این حادثه در جریان بازدید اردوغان در استان شرناق واقع در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است. جزییات بیشتر این حادثه هنوز توسط مقامات رسمی ترکیه اعلام نشده و برخی احتمالات درباره امکان سوء قصد به اردوغان نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، تیم امنیتی حاضر در این حادثه ، جزو خدمه‌ای بوده که برای امنیت و حفاظت از کاروان اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شرناق کار می کرده است مسوولان ترکیه‌ای تاکید کردند که خبرهای اولیه حکایت از تصادف رانندگی دارد!

روز نامه دیلی صباح نیز در این باره در گزارشی نوشت: حضور رئیس جمهور ترکیه در شرناق در راستای حمایت وی از یکی از کاندیداها در مبارزات انتخاباتی شهرداری در این منطقه بوده است.

اردوغان در سخنانی خطاب به حامیان خود در شرناق که در گذشته شاهد حوادث متعدد امنیتی بوده، تاکید کرد که ترکیه همچنان به عملیات برون مرزی در عراق و سوریه علیه تروریست های پ.ک.ک ادامه می دهد.

اردوغان در پی این حادثه پیام تسلیت صادر کرد و همچنین برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.