رتبه برتر بنیاد مسکن گیلان درانعقاد قرارداد تسهیلات مسکن روستایی

حامد دائمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی اظهار کرد: طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقا سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی آغاز شده است.

وی افزود: از ابتدای دی ماه سال جاری تسهیلات این طرح با کارمزد پنج درصد تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان از اعتبار سال ۱۴۰۲ در راستای نهضت ملی مسکن در روستاها به واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به استان ابلاغ شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه، میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در سطح کشور ۵۳ درصد و در استان گیلان ۵۹ درصد است، ادامه داد: در این زمینه استان گیلان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان تصریح کرد: در همین راستا رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور طی نامه‌ای به استاندار گیلان از کسب رتبه برتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با تلاش همه جانبه موفق به کسب رتبه برتر در تعداد پرونده‌های انعقاد قرارداد شده با بانک‌های عامل از محل اعتبار سال ۱۴۰۲ مسکن روستایی شده است که نشان از رویکرد درست و هدفمند مجموعه مدیریتی استان و تلاش همکاران این حوزه دارد.