افزایش عرضه واحدهای خالی با تصویب قانون ساماندهی اجاره و مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در پردیس، گفت: یکی از سیاست‌های دولت تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است. در ابتدای دولت ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر به دولت سیزدهم به ارث رسید که دولت سیزدهم ۱۲۴ هزار واحد را در حال حاضر تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شده است.

وی افزود: در شهر جدید پردیس ۱۰ هزار واحد تحویل شده بود و امروز ۵ هزار و۲۳۰ واحد تکمیل شده مسکن مهر نیز به متقاضیان تحویل شده است و در برنامه است تا حدود ۱۳ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر پردیس با تکمیل محوطه سازی‌ها تحویل متقاضیان شود.

بذرپاش تصریح کرد: پروژه‌های مسکن مهر پردیس از طریق مولد سازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی و از طریق صندوق ملی مسکن به میزان هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تأمین و هزینه شد.

وی اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی به میزان ۱۵ پروژه همراه با ۵ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی مهر در شهر پردیس افتتاح شد که یکی از سیاست‌های ما در تحویل واحدهای مسکونی تأمین و تکمیل سرانه‌ها به ویژه در شهرهای جدید است.

به گفته وی دولت سیزدهم تلاش دارد تا قبل از اتمام فعالیت سرانه‌های شهرهای جدید را تکمیل و با استاندارد به مردم تحویل بدهد.

عضو کابینه دولت سیزدهم رشد مثبت ۳.۸ بخش مسکن را در سال جاری حاکی از تلاش دولت برای تأمین مسکن عنوان کرد و گفت: کاهش نرخ بیکاری، فعال شدن صنعت ساخت و ساز و امیدواری مردم به خانه دار شدن در همین دولت تحقق یافته است و تلاش می‌کنیم تا واحدهای مسکونی مهر را تا پایان دولت به تمامی متقاضیان این طرح تحویل بدهیم.

بذرپاش همچنین از تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تصویب قوانین مختلفی از جمله قانون ساماندهی اجاره و مسکن در مجلس خبر داد و گفت: با تصویب و ابلاغ این قانون عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن افزایش خواهد یافت و سبب تعادل در بازار مسکن و اجاره خواهد شد.

وی همچنین در بیان برنامه دولت برای کاهش قیمت مسکن گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه واحدهای مسکونی می‌تواند در این موضوع مهم تأثیر گذار باشد.

بذرپاش با اشاره به اینکه شهرداری تهران اعلام کرده است که ۳۵۰ هزار خانه خالی در شهر تهران وجود دارد گفت: عرضه خانه‌های خالی می‌تواند در بازار مسکن و اجاره تأثیر بگذارد.

وی افزایش تسهیلات مسکن روستایی و شهری را از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در کشور در حوزه ساخت و ساز تأمین مصالح و سایر بخش‌های مسکن در بخش نیروی انسانی داخلی مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین همکاری با کشورهای خارجی از جمله چین در حوزه سرمایه گذاری و فناوری‌های ساخت انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما آن است که به منظور کاهش قیمت تمام شده مسکن مصالح فولاد و سیمان با قیمت پایه در اختیار سازندگان قرار بگیرد.