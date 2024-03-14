به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، عصر پنجشنبه ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، قبولی طاعات و عبادات و فرارسیدن عید نوروز، از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه سامانه بارشی همراه با مخاطراتی نظیر بارش باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات و وقوع تگرگ اظهار کرد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی این سامانه با فراگیری در استان تهران، فردا جمعه ۲۵ اسفندماه آغاز و تا روز شنبه ۲۶ اسفندماه پایان خواهد یافت.

یزدی مهر در ادامه در خصوص احتمال آب گرفتگی معابر و جاری شدن روان آب در استان تهران هشدار داد و گفت: به همه شهروندان توصیه می‌شود از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها اکیداً خودداری کرده و در عبور از مسیل‌ها احتیاط کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بیان کرد: مردم عزیز در صورت عدم ضرورت به سفر حتماً از حضور در گردنه‌های برف گیر اجتناب کرده و در صورت لزوم به حضور در این مناطق حتماً به تجهیزات زمستانی مجهز باشند.

وی در ادامه به کوهنوردان نیز در خصوص عدم صعود به ارتفاعات در زمان مذکور هشدار داد و عنوان کرد: عشایر عزیز نیز در این مدت از جابه جایی بپرهیزند. یزدی مهر اظهار کرد: از دستگاه‌های اجرایی و امدادی می‌خواهیم برای خدمات رسانی به مردم عزیز آماده باشند، همچنین همکاران محترم و خدوم راهداری نیز با حضور در گردنه‌ها و نقاط سردسیر به منظور برف روبی آمادگی کامل داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بر ضرورت پاک سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب روها نیز تاکید کرد.