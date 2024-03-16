به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در جریان سفر به نایروبی و در حاشیه شرکت در UNEA6 با اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط‌زیست ملل متحد دیدار کرد.

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد ضمن قدردانی از علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور برای حضور در UNEA6 در خصوص نهایی شدن قطعنامه گرد و غبار که به پیشنهاد ایران در این مجمع مطرح شد ابراز خرسندی کرد و این اتفاق را بسیار مهم و ارزشمند دانست.

اندرسون رویکرد مقابله با توفان‌های گرد و غبار را موضوعی مهم عنوان کرد که برای چندین سال پیاپی کشور ایران دنبال می‌کند و اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های گرد و غبار را که در سپتامبر ۲۰۲۳ در تهران برگزار گردید، رویدادی بسیار با اهمیت برای رفع چالش محیط زیستی عنوان کرد و ضمن اشاره به حضور نمایندگان سازمان ملل در این اجلاس، از کشور جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

همچنین او از علی سلاجقه به عنوان مقام عالی رتبه کشور در این نشست از نقش راهبری ایران در بیانیه تهران در خصوص همکاری فرامرزی احیا مراتع، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و جنگل‌ها نیز قدردانی به عمل آورد.

اندرسون موضوعات تخریب اراضی و تغییرات اقلیم را از جمله چالش‌های نه تنها کشور ایران بلکه کشورهای همسایه آن نیز دانست و به طور خاص در خصوص موضوع تغییرات اقلیم و موضوع مدیریت هشدار نشت متان از زیرساخت‌های نفتی و گازی و تعیین مرجع ملی (focal point) از سوی ایران و از انجام مذاکره در این زمینه استقبال کرد.

وی از شکل‌گیری تشکیلاتی با عنوان رصد بین‌المللی انتشار و نشت متان از زیرساخت‌های نفتی و گازی توسط «یونپ» خبر داد که در بسیاری از کشورهای تولید کننده گاز طبیعی در حال فعالیت است.

اندرسون بیان کرد: برنامه محیط زیست ملل متحد خود را مکلف می‌داند به کلیه ۱۹۳ کشور عضو خود بدون هیچ گونه جهت‌گیری سیاسی خدمات ارائه نماید. همچنین از حسن اعتماد دولت جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات مؤثری که در خلال نشست وزرا کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ژنو برگزار شد ابراز خرسندی کرد.

وی همچنین شکل‌گیری یک قطعنامه برای تشکیل دبیرخانه دائم برای کنوانسیون تهران را به عنوان یک کنوانسیون بسیار مهم برای آب‌های داخلی مهم ارزیابی کرد و گفت: این دبیرخانه نقش مؤثری در حفاظت از تنوع زیستی و همچنین دارای ارزش بالا در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی دارد.

سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برگزاری موفقیت‌آمیز UNEA6 و زحمات اندرسن و همکاران وی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا، نایروبی و دیگر همکاران تشکر کرد.

وی این مجمع را مکانی برای بررسی چالش‌های جهانی و ارائه راهکاری‌های مناسب دانست و رویکرد جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور باقدمت و تأثیرگذار در اقدامات دولت مردمی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت و مشارکت در مجامع و رویدادهای بین‌المللی و ضریب تأثیر حضورش را کاملاً مشهود دانست.

همچنین رئیس سازمان محیط زیست کشورمان از UNEP و دیگر آژانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای مشارکت و حمایت از برگزاری نشست منطقه‌ای و بین‌المللی با موضوع گرد و غبار در ایران تشکر کرد و با اشاره به درگیری بیش از ۱۳۰ کشور جهان با موضوع گرد و غبار، تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران را در این مجمع اتفاقی مهم دانست.

سلاجقه در این دیدار ادامه داد: پدیده‌های نوظهوری در خصوص مسائل محیط زیستی اتفاق افتاده و خواهد افتاد و این سلسله نشست‌ها می‌تواند نقشه راه مناسبی را برای سال‌های آتی فراهم نماید و ما از ابتکارات و فکر و اندیشه‌ها استقبال خواهیم کرد.

وی به نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از فعال‌ترین اعضا که در نشست‌ها دارای فکر، اندیشه و راهکار بوده و بر اساس منافع جمعی مسائل را پیگیری نموده، اشاره کرد و تصریح کرد: این موضوع در خصوص ارتباط با دستگاه‌های ذیل سازمان ملل و مشارکت مطلوب و انجام پروژه‌های مشترک با این مراجع و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران و امکان تعمیم نتایج آن به سایر بخش‌های دنیا قابل مشاهده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از اندرسن به عنوان بالاترین مقام اجرایی UNEP در خصوص ارائه حمایت و کمک به کشور برای دستیابی به اهداف محیط زیستی خود تأکید و به لزوم اجرایی شدن قطعنامه گرد و غبار مصوب در UNEA6 و لزوم حمایت UNEP در این خصوص برای دستیابی به شرایط مطلوب‌تر در کشورهای متأثر از این پدیده اشاره داشت.

همچنین معاون رئیس جمهور به نقش سازمان‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در دستیابی به حقابه‌های محیط زیستی و تأثیر پذیری مردم کشور در قسمت شرق، شمال شرق و شمال غرب با توجه به نقش کمرنگ سازمان‌های مذکور تأکید کرد.

وی علاوه بر این به نقش ایران به عنوان یکی از بنیان گذاران سازمان ملل متحد و اعضای اصلی این سازمان اشاره کرد و به انتظار کشور به بهره‌مندی از خدمات آن بدون در نظر گرفتن تحریم‌های ظالمانه و عدم پذیرش این رویکرد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و لزوم انجام وظایف بین‌المللی تأکید کرد و در این خصوص به عدم حمایت صندوق جهانی محیط زیست (GEF) از پروژه‌های ایران و قطع همکاری اتحادیه اروپا از پروژه توانمندی جوامع محلی دریاچه هامون معروف به پروژه سیستان به بهانه تحریم‌های ظالمانه اعلام نارضایتی نمودند که نیاز است UNEP در این راستا نقش خود را ایفا نموده و نسبت به حل این معضل اقدام کند.

اندرسن تصویب قطعنامه تهران در خصوص گردوغبار را به عنوان یک نقشه راه مناسب و اتفاق مهمی در راستای مدیریت و مقابله با این پدیده عنوان داشت. همچنین وی به حضورش درCOP کنوانسیون گونه‌های مهاجر، حضورشان در اسپانیا، برزیل، کشورهای عربی و همه کشورهای آفریقایی و پرداختن به موضوع گرد و غبار به عنوان یک موضوع مهم برای سلامت انسان و محیط زیست در همه این اماکن و در واقع بخشی از معضل آلودگی هوا اشاره کرد.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست قطعاً ما همه تلاشمان را برای پیشبرد امور با در نظر گرفتن منابع محدودمان خواهیم نمود تا این قطعنامه به نتیجه مطلوب خود دست یابد. همچنین برای دستیابی کشور جمهوری اسلامی ایران به منابع مربوط به GEF و دیگر منابع مالی موجود برای پروژه‌های محیط زیست قول مساعد دادند و در خصوص حل معضل حقابه ها با توجه به پیچیدگی فرامرزی این معضل، پیشنهاد انجام مذاکرات دو یا چندجانبه را با کشورهای همسایه ارائه کرد.

در انتها سلاجقه به پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به تصمیمات اتخاذ شده در نشست وزرای محیط زیست اعضای کنوانسیون تهران در ژنو و برگزاری کاپ ۶ این کنوانسیون در تهران و لزوم حمایت UNEP به عنوان دبیرخانه موقت از تصمیمات مذکور تأکید کرد.

